A contramano del país: Neuquén es la única provincia donde subió el empleo formal

En un contexto cercano a la recesión económica a nivel nacional, cierre de empresas y caída generalizada del consumo, Neuquén vuelve a posicionarse como faro de Argentina en términos de empleo registrado, desarrollo productivo y crecimiento económico.

Es que, según datos de la Secretaría de Trabajo analizados por la consultora Politikon Chaco, la jurisdicción norpatagónica fue la única de las 24 del país que registró una suba en el empleo privado formal impulsada por el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en los yacimientos de Vaca Muerta.

“En julio se registraban 475.822 empresas empleadoras activas en el sector privado de todo el país, cifra que representa una caída del 3,1% respecto a igual mes del 2025 equivalente a una pérdida de 15.350 firmas en el período”, según se analizó.

En concreto, la provincia que conduce Rolando Figueroa registró un incremento del 0,2% en crecimiento de empresas empleadoras, lo cual equivale a 18 nuevas firmas en julio del 2026 en comparación con el mismo mes, pero del 2025.

En Neuquén, el desempeño positivo estuvo sostenido por la construcción, que mostró un crecimiento interanual del 9,3%.

Según datos del Ministerio de Capital Humano procesados por la Subsecretaría de Industria y Modernización, en el primer trimestre de 2026 el empleo asalariado registrado en la industria manufacturera de la provincia llegó a 14.382 puestos de trabajo.

La industria manufacturera ya es la quinta actividad que más empleo privado genera en Neuquén, detrás de comercio, petróleo y minería, construcción y servicios empresariales e inmobiliarios.





