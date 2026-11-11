Empresas noruegas pusieron la mirada en Neuquén: Figueroa recibió al embajador y abrió una agenda de inversiones

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa recibió al embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de Noruega en Argentina, Halvor Sætre, junto a representantes de empresas noruegas interesadas en las oportunidades de inversión que ofrece la provincia. La llegada de la delegación se da en un contexto de intercambio de experiencias y cooperación, asociados al desarrollo energético, el turismo y el ambiente.

Al respecto, Figueroa sostuvo que “un país referente en el cuidado de sus recursos mire a Neuquén es el reflejo de un camino que elegimos: crecer con previsibilidad, con reglas claras y con la sustentabilidad ambiental como eje de desarrollo. Cada vínculo que tejemos se traduce en trabajo, oportunidades y una provincia que se proyecta con identidad hacia el mundo”.

Durante la jornada también se llevó adelante un encuentro en el hotel Hilton de Neuquén capital con distintos ministerios de la provincia, como parte de un desayuno institucional que permitió presentar las oportunidades de desarrollo provincial y fortalecer los vínculos con uno de los países que cuenta con una importante trayectoria en la producción de hidrocarburos, la administración de recursos naturales y las políticas de sostenibilidad.

Durante la apertura, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, dio la bienvenida al embajador y a los representantes empresariales, y puso en valor los puntos de encuentro entre Noruega y Neuquén, dos territorios que comparten desafíos vinculados con el aprovechamiento de sus recursos energéticos, el cuidado del ambiente y la diversificación de sus economías.

Entre los principales ejes de interés se encuentran las experiencias noruegas en materia de fondos soberanos, las oportunidades de inversión en petróleo y gas, el tratamiento de residuos especiales y la articulación entre el desarrollo hidrocarburífero, la actividad turística y la protección ambiental.

Noruega constituye una referencia internacional por su experiencia en la producción de petróleo y gas y por el desarrollo de instrumentos de administración de los ingresos provenientes de sus recursos naturales, entre ellos su fondo soberano.

Estos antecedentes representan un punto de interés para Neuquén, que atraviesa un proceso de transformación económica impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y busca fortalecer las condiciones para que las inversiones se traduzcan en oportunidades de crecimiento y desarrollo territorial.

Otro de los aspectos abordados fue la gestión ambiental asociada a la actividad hidrocarburífera, particularmente el tratamiento de residuos especiales y la incorporación de prácticas que permitan compatibilizar la producción energética con la protección de los recursos naturales.

En este sentido, la experiencia noruega ofrece antecedentes para analizar la convivencia entre distintas actividades económicas, especialmente la producción de hidrocarburos y el turismo, dos sectores estratégicos para el presente y el futuro de Neuquén.

El encuentro también permitió presentar ante los representantes empresariales las oportunidades que ofrece la provincia y promover el intercambio de experiencias y conocimientos en áreas de interés compartido.

La jornada contó con la participación de los funcionarios del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; y el ministro de Energía, Gustavo Medele. La participación de las carteras reflejó el abordaje integral de una agenda que vincula inversiones, desarrollo productivo y gestión sostenible de los recursos.

La visita del embajador Halvor Sætre y de la delegación empresarial constituye una instancia de acercamiento institucional para explorar nuevas oportunidades de cooperación entre Noruega y Neuquén, a partir de los desafíos y las posibilidades que comparten ambos territorios.





