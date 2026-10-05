Inversiones extranjeras, obras, hectáreas bajo riego y mejoras en el aeropuerto: el panorama económico en Neuquén

El ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig visitó el pasado sábado 3 de octubre los estudios de AM550 y habló con Pancho Casado en el programa Informe Semanal. Las inversiones extranjeras en el marco de la Argentina Week 2026, el proyecto para desarrollar hectáreas bajo riego y la nueva concesión del Aeropuerto de Presidente Perón de la Capital, algunas de sus principales definiciones.

El balance de Neuquén en la Argentina Week 2026

Guillermo Koenig destacó como algo muy importante los acuerdos que se firmaron. “Hay una medida buena que se tomó a través de un pedido de Figueroa a Luis Caputo de poder incluir dentro del RIGI a las actividades del upstream que habían quedado excluidas. Esto es un resultado de esas gestiones donde la extracción de petróleo y gas quedan dentro del upstream”, manifestó el funcionario.

En ese sentido agregó: “Otra cosa importante fue incorporar nuestra empresa Gas y Petróleo (GyP), que tendrá el 10% de la operación, con lo cual es una oportunidad para que los neuquinos participemos en la renta petrolera”.

Koenig dijo que “la Ley Bases permitió incluir todo esto, por ejemplo que GyP estuviera en el ámbito de las inversiones petroleras”.

Explotación de los recursos de Vaca Muerta

El ministro de Economía de Neuquén manifestó: “Todos los recursos se destinarán a exportación, con lo cual Neuquén no percibirá Ingresos Brutos, pero sí participará a través de su empresa estatal, lo que tratamos de hacer es que la compañía pueda estar incluida en las futuras concesiones”.

Sobre esa línea añadió: “Es decir, será la renta que le corresponda a la compañía, sea cual sea el porcentaje”.

Además manifestó: “La aprobación de RIGI es a través del Gobierno nacional, son ventajas impositivas”.

Acuerdo con las operadoras para desarrollar obras viales en Vaca Muerta

“Confiamos en que el acuerdo sea ley para realizar los trabajos sobre las rutas. Siempre quedará una nueva inversión para realizar, pero las empresas operadoras tomaron nota, tenemos que llegar a través de acuerdos”, comentó el funcionario.

Sostuvo que “hay que avanzar en inversiones sobre líneas eléctricas por ejemplo, pensamos en una línea para Añelo y Rincón de los Sauces, seguramente pediremos acompañamiento a empresas petroleras”.

En ese sentido explicó que se mostró ante operadoras el déficit en infraestructura y se hicieron cálculos de lo que están perdiendo por transitar en caminos de tierra.

Neuquén y su posición ante organismos multilaterales de crédito

Guillermo Koenig manifestó en AM550: “Tenemos que buscar financiamiento para infraestructura, no solo pasa por estos acuerdos específicos, sino potenciar créditos con organismos multilaterales. Neuquén es la provincia que mejor se posiciona, hemos trabajado con CAF, BID y el Banco Mundial, cada uno tiene su burocracia pero hacemos las cosas bien para poder calificar”.

“Tenemos que generar un superávit que permita realizar inversiones, en el caso del sector petrolero buscamos que las empresas nos acompañen”, agregó y sobre esa línea dijo que “las empresas han participado en el acuerdo por rutas, nos acompañan también las empresas neuquinas, las cámaras, es decir no sale nada del presupuesto de la provincia, sino de empresas privadas y públicas”.

Proyección de 1.000 obras en marcha en la provincia

A propósito de este tema, el ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén señaló: “Todos los proyectos se están cumplimentando, algunos que no se prometieron también. Hay 1.075 obras, creo que es algo inédito”.

A continuación, el ministro fue consultado por la problemática de las personas en situación de calle: “El Gobierno se ha ocupado, se generaron programas. Hay una cuestión que es que mucha gente vino a Neuquén de otros lugares y muchas veces sin trabajo, entonces nuestro mensaje es que, si no tenés un trabajo, trates de no venir. Sin embargo, nos vamos ocupando de que la gente tenga trabajo”.

Luego de eso se refirió al fenómeno migratorio en Neuquén. “21.000 personas cambiaron de domicilio el año pasado y hubo 5.000 nacimientos. Ese fenómeno nos implica hacer más rutas, más escuelas, más hospitales, siempre la infraestructura estará en la agenda del Gobierno”.

No obstante, se mostró optimista hacia el futuro. “Todas las inversiones generarán trabajo, tanto en etapa de construcción como en la extractiva. El fenómeno de Vaca Muerta es de tiempo y hay que aprovecharlo, es importante sacar el recurso y que se convierta en bienestar para las personas, ya que lo que no saquemos ahora no lo podremos sacar después”.

Proyecto para desarrollar superficie bajo riego en el Corredor del Viento

El ministro neuquino habló sobre la iniciativa para desarrollar 50.000 hectáreas bajo riego entre Piedra del Águila y Picún Leufú.

“El Corredor del Viento son dos valles que están separados por una barda y que tienen potencialidades grandes, la mayoría está sin desarrollar. Queremos hacer dos canales para regar alrededor de 50.000 hectáreas, calculamos 30.000 que se podrían hacer por gravedad y otras 20.000 por riego presurizado”, detalló Koenig con Pancho Casado.

Además explicó: “Son tierras privadas con pocos propietarios, hablamos con ellos y la idea es que el Estado pueda realizar una inversión, hay un proyecto ejecutivo donde se van a establecer las distintas capas de riego y la inversión”, y comentó además que “toda la cuenca del Limay es la menos aprovechada, la que más agua tiene y con más futuro para la agricultura”.

También indicó: “Todas las actividades de hidrocarburos no están tomando el agua de la región, lo cual es un insumo fundamental para el fracking. Lo otro que proponemos es que se pueda desarrollar dentro de Vaca Muerta agricultura con agua de riego, queremos que se riegue con agua natural, no con agua que viene del proceso (flowback). Es decir, buscamos que se utilice la estructura existente”.

“Nosotros pedimos a la actividad petrolera que presente proyectos, hay algunos de pastura, de fruticultura, de horticultura, de utilizar el dinero para realizar una actividad regenerativa para mejorar los campos, todo esto a partir de una medida de subir el canon del agua”, sentenció y dijo que este mes podrían empezar a desarrollarse algunas iniciativas.

Nueva concesión del Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén

Finalmente, Guillermo Koenig se refirió a la situación actual de la empresa que tiene la concesión del aeropuerto de la capital provincial.

“Tenemos una concesión que está por vencer y tuvo su historia. Se firmó después de la pandemia, ahí la empresa presentó los problemas que estaba teniendo por el poco movimiento, se le otorgó una prórroga en la gestión anterior y nosotros nos encontramos con un contrato firmado con inversiones que no se habían realizado, algo que exigimos”, explicó el ministro de Economía de Neuquén.

En ese sentido sostuvo: “La empresa pretendía que la provincia garantice una ganancia que no había tenido, entonces ahora Neuquén no pagará lo que se pretendía, eso fue cerrar una etapa”, y añadió que “después es ir a nueva etapa, estamos convencidos de que el aeropuerto necesita otro nivel de inversiones”.

Koenig habló de una pista nueva, del incremento en la superficie edilicia y que tenga nuevas mangas, cuyas inversiones debe recuperar el privado con las tarifas, las cuales se disparaban.

Por ese motivo, Guillermo Koenig habló en la entrevista con AM550 de un proceso de subsidio de los aeropuertos de Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza).

“Buscamos una prórroga donde se incluya un hub logístico para que el aeropuerto tenga conectividad con trenes y colectivos”, dijo Koenig y concluyó: “Tenemos que proyectar el Neuquén de los próximos años”.

Entrevista a Guillermo Koenig





