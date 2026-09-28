La búsqueda de Mario Héctor Salazar, el sargento de la Policía de Neuquén desaparecido el domingo tras volcar con un kayak en el río Nahueve, tuvo este lunes un giro dramático. Los equipos que trabajan en el lugar encontraron un cuerpo en las aguas del río, en el sector conocido como El Negrete.

El hallazgo se produjo a unos 3.500 metros aguas abajo de la pasarela de Bella Vista, donde el efectivo había iniciado el recorrido junto a una familiar y donde ocurrió el vuelco.

El cuerpo fue localizado en el mismo sector donde el domingo había aparecido el chaleco salvavidas que utilizaba el policía. Por el momento, las autoridades deben realizar las pericias correspondientes para confirmar oficialmente la identidad.

En ese mismo sector había aparecido el chaleco del policía. Foto: Gentileza FM Patagonia

El punto donde apareció el chaleco

El operativo se concentró desde las primeras horas de este lunes en distintos sectores del Nahueve, con buzos, drones, una embarcación y personal policial y de emergencia.

Las condiciones del río complicaron desde el comienzo las tareas. El cauce presenta un importante caudal y aguas turbias, mientras que algunos sectores resultan de difícil acceso.

Durante el domingo, los equipos habían encontrado primero el kayak, aproximadamente dos kilómetros aguas abajo del lugar del vuelco. Más tarde apareció el chaleco en El Negrete.

Ahora, el hallazgo del cuerpo en ese mismo sector llevó a los investigadores y rescatistas a concentrar allí parte del operativo.

Mario Héctor Zalazar es el policía buscado desde el domingo en el río Nahueve. Foto: Gentileza

Qué ocurrió con el policía

El episodio ocurrió el domingo alrededor de las 17, cuando Salazar navegaba en un kayak doble junto a una familiar, a la altura de la pasarela de Bella Vista.

De acuerdo con la reconstrucción aportada por el comisario inspector Mariano Jara, de la Dirección Seguridad Alto Neuquén, el kayak chocó contra un árbol semisumergido y se dio vuelta debido a la fuerza de la corriente.

La mujer que lo acompañaba consiguió sujetarse de unas ramas y llegar hasta la orilla. Salazar, en cambio, fue arrastrado por el agua y desde ese momento permanecía desaparecido.

El efectivo, de 41 años, presta servicios en la División Tránsito de Chos Malal.

Buzos y drones participaron del operativo en el Nahueve. Foto: Gentileza FM Patagonia

Criminalística trabaja en el lugar

Tras el hallazgo, personal de Criminalística trabaja en la zona para realizar las pericias correspondientes y avanzar con la identificación del cuerpo.

La familia del policía permanecía en la zona desde el inicio del operativo y fue notificada sobre el hallazgo.

Hasta tanto finalicen las actuaciones y se confirme oficialmente la identidad, no se puede afirmar que el cuerpo encontrado corresponda a Salazar, aunque fue localizado precisamente en el sector donde había aparecido su chaleco.

El operativo continúa en el río Nahueve mientras se desarrollan las tareas judiciales y periciales.