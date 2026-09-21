¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Desaparición en Cipolletti

Desesperada búsqueda en Cipolletti: un joven de 20 años dejó su auto cerca del río y no aparece

Rodrigo desapareció y este domingo se activó un amplio operativo en Cipolletti. Su vehículo fue encontrado en inmediaciones de la Cueva del León y la Justicia ordenó rastrillar los márgenes del río Negro con policías, canes y personal del Gabinete.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 21 de septiembre de 2026 a las 09:11
PUBLICIDAD
Misterio en la Isla Jordán: buscan a un joven de 20 años y encontraron su auto cerca del río

Un verdadero operativo de búsqueda se desplegó este domingo en Cipolletti después de que encontraran el auto de un joven de 20 años en la zona de la Isla Jordán. Rodrigo es buscado intensamente desde que se perdió su rastro y la aparición del vehículo encendió la alarma entre sus familiares y las autoridades.

La investigación quedó en manos del fiscal Martín Pezzetta, quien ordenó poner en marcha un amplio procedimiento para intentar establecer dónde se encuentra el joven. Personal policial comenzó a recorrer distintos sectores de la zona y se dispuso la participación de especialistas para avanzar con la búsqueda sobre los márgenes del río Negro.

El vehículo fue encontrado en inmediaciones de la Cueva del León, dentro del sector de la Isla Jordán. Luego de ser localizado, fue requisado por efectivos policiales y quedó bajo resguardo para preservar el lugar y los elementos que pudieran resultar importantes para la investigación.

En el operativo también intervino el Gabinete y se sumó la brigada de canes, que comenzó a trabajar en la zona para intentar encontrar algún rastro que permita reconstruir los últimos movimientos del joven. Los rastrillajes se concentran especialmente en los sectores cercanos al río.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal, una de las hipótesis que se analiza es que Rodrigo se haya dirigido hacia ese sector después de una denuncia por presuntas agresiones realizada por su pareja. Sin embargo, la investigación continúa abierta y por el momento no hay certezas sobre qué ocurrió con el joven.

La aparición del auto se convirtió así en una de las principales pistas para los investigadores. Mientras avanzan las pericias y los rastrillajes, Cipolletti permanece en alerta por la desaparición del joven de 20 años. Policía, Gabinete y canes trabajan en distintos sectores de la Isla Jordán y los márgenes del río Negro con el objetivo de encontrarlo y establecer qué ocurrió.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD