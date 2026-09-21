Un verdadero operativo de búsqueda se desplegó este domingo en Cipolletti después de que encontraran el auto de un joven de 20 años en la zona de la Isla Jordán. Rodrigo es buscado intensamente desde que se perdió su rastro y la aparición del vehículo encendió la alarma entre sus familiares y las autoridades.

La investigación quedó en manos del fiscal Martín Pezzetta, quien ordenó poner en marcha un amplio procedimiento para intentar establecer dónde se encuentra el joven. Personal policial comenzó a recorrer distintos sectores de la zona y se dispuso la participación de especialistas para avanzar con la búsqueda sobre los márgenes del río Negro.

El vehículo fue encontrado en inmediaciones de la Cueva del León, dentro del sector de la Isla Jordán. Luego de ser localizado, fue requisado por efectivos policiales y quedó bajo resguardo para preservar el lugar y los elementos que pudieran resultar importantes para la investigación.

En el operativo también intervino el Gabinete y se sumó la brigada de canes, que comenzó a trabajar en la zona para intentar encontrar algún rastro que permita reconstruir los últimos movimientos del joven. Los rastrillajes se concentran especialmente en los sectores cercanos al río.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal, una de las hipótesis que se analiza es que Rodrigo se haya dirigido hacia ese sector después de una denuncia por presuntas agresiones realizada por su pareja. Sin embargo, la investigación continúa abierta y por el momento no hay certezas sobre qué ocurrió con el joven.

La aparición del auto se convirtió así en una de las principales pistas para los investigadores. Mientras avanzan las pericias y los rastrillajes, Cipolletti permanece en alerta por la desaparición del joven de 20 años. Policía, Gabinete y canes trabajan en distintos sectores de la Isla Jordán y los márgenes del río Negro con el objetivo de encontrarlo y establecer qué ocurrió.