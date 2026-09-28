La búsqueda de Mario Héctor Zalazar, sargento de la Policía de Neuquén, se reanudó este lunes a primera hora en las aguas del río Nahueve, luego de que el efectivo desapareciera durante la tarde del domingo mientras navegaba en kayak junto a una familiar.

Zalazar tiene 41 años y presta servicios en la División Tránsito de Chos Malal. El operativo se concentra en el tramo comprendido entre Bella Vista y Los Carrizos, en el norte neuquino.

El episodio ocurrió cerca de las 17, poco después de que el policía y su prima iniciaran el recorrido desde la zona de la pasarela peatonal de Bella Vista. En determinado momento, el kayak se desvió hacia la orilla y terminó volcando.

El chaleco salvavidas que usaba el Policía apareció más adelante en el cauce. Foto: Gentileza

El vuelco y los primeros metros de la búsqueda

De acuerdo con la reconstrucción brindada por la Policía, el kayak habría chocado contra un árbol semisumergido antes de darse vuelta.

Tras el vuelco, la mujer logró salir del agua y llegar hasta la orilla por sus propios medios. Zalazar, en cambio, fue arrastrado por la corriente y desde entonces permanece desaparecido.

Durante las primeras horas del operativo, los equipos lograron encontrar el kayak aproximadamente dos kilómetros río abajo del lugar donde se produjo el vuelco.

Más adelante, a unos 3.500 metros del punto del accidente, también fue localizado el chaleco salvavidas que utilizaba el efectivo, en la zona conocida como El Negrete.

Los dos hallazgos permitieron establecer parte del recorrido que pudo haber realizado el río después del vuelco, pero hasta el momento no se logró localizar al policía.

El operativo se concentra entre Bella Vista y Los Carrizos. Foto: Gentileza

Un río crecido y con condiciones difíciles

Las características del Nahueve complican las tareas de los equipos que trabajan en el lugar. Las lluvias registradas durante los últimos días provocaron un incremento de los caudales en distintos cursos de agua del norte neuquino.

Uno de los bomberos que participó del operativo describió al río como “muy crecido, turbio, peligroso”.

A esas condiciones se suma la dificultad para acceder a algunos sectores del recorrido. Por eso, el rastrillaje se extiende desde Bella Vista hacia distintos puntos ubicados aguas abajo, en dirección a Los Carrizos.

El río Nahueve nace en la zona de las lagunas de Epulauquen y desemboca en el río Neuquén, atravesando durante su recorrido sectores agrestes del norte provincial.

Cómo continúa el operativo

Durante la noche del domingo 27, los equipos establecieron su base de operaciones en la Escuela 21 de Bella Vista. Desde allí se coordinó el despliegue que continuó hasta las últimas horas de la jornada.

En la búsqueda participan efectivos de la Policía de Neuquén, Bomberos de Andacollo y Las Ovejas, personal de Guardafauna, Salud y otros organismos locales y provinciales.

Los bomberos de Las Ovejas regresaron a su central cerca de las 22:40, sin novedades sobre el paradero de Zalazar.

Este lunes 28, el operativo se retomó desde las 6 de la mañana y se prevé la incorporación de buzos de Bomberos de la Policía de Neuquén y drones, especialmente para avanzar sobre sectores donde el acceso terrestre resulta complicado.

Mientras continúan los rastrillajes, la búsqueda permanece concentrada en el cauce del Nahueve y en las zonas ubicadas aguas abajo del lugar donde se produjo el vuelco.