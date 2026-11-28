El cuidado personal va mucho más allá de la apariencia física. También tiene que ver con la autoestima, el bienestar y cómo cada persona se percibe. Esa fue una de las reflexiones que compartió Érica González, esteticista y coach especializada en nutrición y deporte, durante su visita al stand de Prima Multimedios en el Patagonia Wine Fest.

En diálogo con Salomé Barreras y Huguex Cabrera, González habló sobre su trabajo y la importancia de construir una mirada más positiva sobre uno mismo. Su propuesta parte de una premisa: reconocer aquello que nos gusta y aprender a valorar las propias características.

“Lo que se ve afuera es un reflejo de lo que pasa adentro”, explicó al referirse a su formación como coach y a la relación entre el bienestar interior y la imagen personal.

La belleza también empieza por la autoestima

Para González, uno de los principales desafíos de su trabajo consiste en ayudar a las personas a cambiar la forma en que se miran. Según contó, muchas veces la atención está puesta en aquello que no les gusta de sí mismas, en lugar de reconocer sus cualidades.

Lo que más amo de mi trabajo es que toda la gente tiene algo para destacar, que hay que quererse y respetarse”, expresó.

Y profundizó sobre esa mirada: “Por lo general nos miramos desde lo feo, pero yo siempre destaco lo bello de la persona. A partir de ahí empieza mi trabajo”.

La reflexión pone en primer plano una dimensión del cuidado personal que no se limita a los tratamientos estéticos: la importancia de fortalecer la confianza y el respeto por uno mismo.

Disfrutar sin dejar de cuidarse

El paso de González por el Patagonia Wine Fest también permitió abordar la relación entre los hábitos saludables y los momentos de disfrute.

En un encuentro atravesado por el vino, la gastronomía, la música y las experiencias compartidas, la especialista planteó que no necesariamente hay que elegir entre pasarla bien y mantener hábitos de cuidado.

Se puede pasarla bien y, al mismo tiempo, verse bien. Hay que saber medirse”, sostuvo.

El mensaje apunta a encontrar un equilibrio, sin convertir el cuidado personal en una obligación que impida disfrutar de las experiencias cotidianas.

Dónde encontrar a Érica González en Neuquén

Quienes quieran conocer más sobre su trabajo pueden contactarla a través de sus canales de atención: