La construcción del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Primaria 326 “Domingo Faustino Sarmiento” de Zapala alcanza un 13% de avance. La obra es impulsada por la provincia y ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, mediante administración delegada al municipio, con una inversión de $1.975.171.052.

Esta intervención forma parte del plan de infraestructura que lleva adelante el Gobierno y es una de las más de 1.000 obras que se ejecutan en todo el territorio provincial bajo la premisa “mil obras, mil razones”.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio de 471 metros cuadrados cubiertos, ubicado en el sector noreste del predio y vinculado al edificio existente, próximo al área del escenario. El SUM contará con acceso independiente desde calle Elordi, lo que permitirá ampliar sus posibilidades de uso tanto para actividades escolares como comunitarias.

El nuevo espacio incluirá un salón de usos múltiples con demarcación de canchas, cocina, núcleo sanitario, sala de máquinas y una circulación de conexión con el edificio existente.

Como parte de la intervención también se realizarán trabajos en el exterior, sobre una superficie de 897 metros cuadrados. Se construirán nuevas veredas y un playón exterior, con intervenciones destinadas a garantizar la accesibilidad universal mediante la unificación de niveles y la ejecución de rampas. El sector deportivo contará además con demarcación de canchas y equipamiento, integrado funcionalmente al patio interno de la escuela.

La importancia de la institución y la obra

La Escuela Primaria 326 “Domingo Faustino Sarmiento” es una de las instituciones educativas con mayor trayectoria de Zapala. Fue creada el 25 de agosto de 1925 como Escuela Nacional 1 y desde 1951 funciona en su actual edificio. En 1969 incorporó el régimen de jornada completa como Escuela de Frontera y, con la transferencia del sistema educativo a las provincias, pasó a depender de la provincia del Neuquén y adoptó su actual denominación.

Esta obra trasciende lo meramente edilicio para consolidarse como un hito político e institucional dentro de la gestión provincial y local. Al intervenir en una de las instituciones educativas más tradicionales de Zapala -con un siglo de trayectoria y 427 estudiantes distribuidos en los turnos mañana y tarde-, el Estado provincial reafirma su compromiso estratégico con la educación pública, la equidad territorial y el fortalecimiento de la infraestructura en el interior neuquino.

Asimismo, el esquema de administración delegada al municipio evidencia una política de articulación institucional transparente y descentralizada que optimiza los recursos públicos. La incorporación de un espacio de uso mixto no solo dignifica las condiciones del ámbito escolar, sino que también revitaliza el tejido comunitario al ofrecer un punto de encuentro accesible, consolidando la presencia activa del Estado en la respuesta a demandas históricas de la sociedad.