El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentaron este miércoles 23 de septiembre el Plan +Zapala, un programa de obras y desarrollo con horizonte en 2050. El anuncio se realizó en el Cine Teatro Amado Sapag y contempla infraestructura vial, acceso a la tierra, viviendas, movilidad urbana, actividad industrial y educación.

Entre los principales anuncios aparecen 1.200 terrenos con servicios, un proyecto para construir 170 viviendas, la continuidad del plan de pavimentación, intervenciones sobre avenidas y calles troncales, y la construcción de 25 kilómetros de bicisendas y ciclovías. Esta última iniciativa prevé una inversión de 6,5 millones de dólares financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El plan también busca fortalecer el perfil productivo de Zapala mediante la Zona Franca, el Parque Industrial y el desarrollo del Corredor Bioceánico, además de ampliar la oferta de educación terciaria y universitaria para evitar que jóvenes de la ciudad deban trasladarse para estudiar.

El objetivo: convertir a Zapala en un nodo logístico

El eje general del Plan +Zapala es consolidar a la ciudad como nodo logístico y de servicios del centro de Neuquén.

La ubicación de Zapala es presentada como uno de los principales factores para ese desarrollo: la ciudad se encuentra sobre corredores viales que conectan distintos puntos de la provincia y tiene una posición estratégica respecto del Corredor Bioceánico, que busca fortalecer la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico.

En ese marco, el municipio y la Provincia plantearon continuar impulsando la Zona Franca de Zapala, que actualmente cuenta con 28 empresas autorizadas para operar, y el Parque Industrial, donde hay 21 empresas radicadas, según los datos expuestos durante el acto.

El objetivo declarado es atraer nuevas inversiones, generar empleo local y aprovechar la ubicación de la ciudad en relación con la actividad productiva neuquina y Vaca Muerta.

La Zona Franca ya comenzó a sumar actividad empresarial. En octubre de 2024 se formalizó la incorporación de Halliburton como usuario del enclave zapalino, en un acto encabezado por Figueroa y Koopmann.

Pavimento: la meta es llegar a 600 cuadras

Uno de los principales anuncios está vinculado con el pavimento.

Koopmann aseguró que cuando asumió se habían pavimentado 800 cuadras en toda la historia de Zapala. Según explicó, durante sus gestiones ya se ejecutaron más de 460 cuadras y la previsión es alcanzar las 600 cuadras pavimentadas antes de entregar el municipio a la próxima gestión.

Durante el acto, Figueroa respaldó la continuidad del programa y afirmó que la Provincia cuenta con fondos disponibles para avanzar hacia el objetivo de pavimentar el 100% de las calles de Zapala.

La pavimentación se complementará con obras de urbanización en distintos sectores de la ciudad.

Entre las arterias incluidas aparecen:

Avenida San Martín, entre Brown y Avellaneda.

Calle Cutral Co, entre 12 de Julio y Aluminé.

Calle Lonquimay, entre Ruta 40 y Ejército Argentino.

Calle Elías Sapag, desde Ejército Argentino hasta Gobernador Asmar.

Avenida Cañadón, desde Ruta 40 hasta Acceso Fortabat.

Avenida Echeverría, entre Ruta 22 y Riobamba.

Avenida Fleming, entre Madame Curie y Roberto Arlt.

Los proyectos contemplan renovación de pavimento, boulevares, parquización, bicisendas y ciclovías.

Más de 1.000 terrenos con servicios y un proyecto de 170 viviendas

El acceso a la tierra es otro de los pilares del programa.

El municipio anunció el desarrollo de 1.200 terrenos con servicios. De ese total, 531 lotes ya están en marcha en el loteo Malvinas Argentinas, ubicado sobre el Acceso Fortabat.

La adjudicación de estos terrenos se realizará mediante sorteo público y ante escribano, de acuerdo con el proyecto de ordenanza enviado al Concejo Deliberante.

Los adjudicatarios deberán pagar los terrenos y tendrán la posibilidad de cancelar el saldo mediante planes de hasta 24 cuotas.

El loteo Malvinas Argentinas contempla terrenos destinados tanto a viviendas como a actividades comerciales. El esquema de adjudicación se desarrollará por etapas, a medida que cada sector alcance las condiciones necesarias para contar con los servicios.

Además, el municipio anticipó que junto con el Gobierno provincial se proyecta la construcción de 170 viviendas en ese sector.

A esto se suma el complejo de 32 viviendas para adultos mayores anunciado previamente por la Provincia, que incluirá una pileta climatizada y espacios comunes.

25 kilómetros de bicisendas y siete nuevos espacios públicos

La movilidad urbana tendrá otro de sus grandes proyectos en la construcción de 25 kilómetros de bicisendas y ciclovías.

La iniciativa se desarrolla con el acompañamiento de la Unidad de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) y contempla también siete nuevos paseos y plazas distribuidos a lo largo del recorrido.

El proyecto tiene una inversión prevista de 6,5 millones de dólares, aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat.

La propuesta busca conectar distintos barrios y sumar infraestructura para desplazamientos no motorizados, además de intervenir el espacio público.

La planta cloacal también forma parte del plan

Entre las obras de infraestructura consideradas estratégicas aparece la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Koopmann señaló durante la presentación que la obra se encontraba paralizada y que pudo ser reactivada con acompañamiento provincial. Según informó el intendente, actualmente registra una ejecución cercana al 70%.

La infraestructura resulta relevante tanto para el crecimiento urbano como para el tratamiento de los efluentes de la ciudad y el impacto ambiental asociado.

Zona Franca, Parque Industrial y empleo local

El desarrollo económico es otro de los componentes centrales de la planificación.

La Zona Franca de Zapala cuenta con 28 empresas autorizadas para operar, mientras que el Parque Industrial registra 21 empresas radicadas, de acuerdo con los datos presentados por las autoridades.

La intención es ampliar esa base productiva mediante la llegada de nuevas empresas y la generación de puestos de trabajo para habitantes de Zapala.

El proceso ya tiene antecedentes concretos. En 2024, Halliburton se convirtió en la primera empresa multinacional en incorporarse formalmente como usuario de la Zona Franca.

A su vez, el desarrollo de infraestructura logística se relaciona con proyectos privados que también buscan aprovechar la ubicación de Zapala. En diciembre de 2024 se conoció una propuesta para desarrollar un centro logístico y comercial sobre la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 14.

Educación para evitar que los jóvenes se vayan de la ciudad

El Plan +Zapala no se limita a infraestructura.

Otro de sus objetivos es ampliar la oferta académica terciaria y universitaria, con la intención de que los jóvenes puedan acceder a nuevas carreras y capacitaciones sin tener que trasladarse a otras ciudades.

La propuesta conecta educación, empleo y desarrollo productivo: la planificación municipal y provincial apunta a que la formación disponible en Zapala acompañe las actividades económicas que buscan instalarse o expandirse en la ciudad.

Una planificación que parte de obras ya ejecutadas

El anuncio del Plan +Zapala llega después de varios años de obras y proyectos en la ciudad.

Al asumir su segundo mandato en enero de 2024, Koopmann ya había señalado como ejes de gestión la inversión en barrios, calles y espacios públicos, además de destacar el avance de la pavimentación y las gestiones para poner en funcionamiento la Zona Franca y el Parque Industrial.

En julio de 2026, durante el aniversario 113 de Zapala, Figueroa y Koopmann habían firmado convenios y anunciado nuevas obras de infraestructura, vivienda, salud, educación y seguridad. En esa oportunidad se informaron acuerdos por más de $1.273 millones.

El nuevo plan busca darle continuidad a esas iniciativas bajo una mirada de largo plazo, con 2050 como horizonte de planificación.