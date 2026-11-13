Ya están a la venta las entradas para la Fiesta de la Confluencia 2027: cuánto cuestan y cómo comprarla

La venta de entradas para el campo preferencial de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 comenzó este viernes 13 de noviembre a través de la plataforma Eden Entradas. En esta primera etapa, la compra está habilitada exclusivamente para clientes del Banco Provincia del Neuquén (BPN), quienes además acceden al beneficio de financiar el pago en hasta nueve cuotas sin interés.

La preventa exclusiva para usuarios del BPN se extenderá durante 72 horas. Finalizado ese plazo, el lunes 16 de noviembre, la venta quedará habilitada para todos los medios de pago.

Cuánto cuestan las entradas

El valor de las entradas para cualquiera de las cuatro noches del festival es de 95.000 pesos, a los que se suma un cargo por servicio de 14.500 pesos por ticket.

La preventa exclusiva para clientes del BPN ya comenzó con entradas para el campo preferencial disponible.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Eden Entradas. Al momento de la compra, los asistentes podrán optar por retirar las pulseras personalmente o solicitar el envío a domicilio.

Cómo será la entrega de las pulseras

Quienes elijan retirar las pulseras podrán hacerlo a partir del 15 de enero de 2027 en un punto de entrega que será informado por correo electrónico.

Las pulseras serán entregadas únicamente al titular de la tarjeta utilizada para la compra, quien deberá presentar el documento de identidad y la tarjeta correspondiente. En caso de que las retire otra persona, será necesario presentar una autorización original certificada por escribano o juez de paz, además de fotocopias del DNI y de la tarjeta del titular, junto con el documento físico de quien realice el retiro.

Para quienes seleccionen la opción de envío a domicilio, la organización informó que durante enero de 2027 comunicará las fechas de despacho según el orden en que se realizaron las compras. Cada comprador recibirá un correo electrónico con el código de seguimiento cuando el envío haya sido procesado.

Cuatro noches con grandes artistas

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 se desarrollará del 18 al 21 de febrero en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén. La producción estará a cargo del equipo de José Palazzo, creador del Cosquín Rock, junto con la Municipalidad de Neuquén.

La grilla quedó conformada de la siguiente manera:

Jueves 18 de febrero

Ke Personajes

Un Poco de Ruido

Q' Lokura

LBC y Euge Quevedo

Viernes 19 de febrero

Usted Señalemelo

Paulo Londra

Silvestre y La Naranja

María Becerra

Sábado 20 de febrero

El Plan de la Mariposa

Divididos

Las Pastillas del Abuelo

Ciro y los Persas

Domingo 21 de febrero

Ernesto Guevara

La Valenti

Ahyre

Soledad Pastorutti

Chaqueño Palavecino

La edición 2027 ofrecerá una propuesta musical diferente en cada jornada: el jueves estará dedicado al cuarteto y la música popular; el viernes reunirá a artistas urbanos y pop; el sábado será el turno del rock nacional; mientras que el domingo cerrará con una fuerte presencia del folclore.