La Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 se realizará del jueves 18 al domingo 21 de febrero en la Isla 132 de Neuquén capital. Durante la presentación oficial, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa destacaron la convocatoria del evento, el movimiento económico que genera y las expectativas de superar los registros de años anteriores.

El anuncio se realizó este miércoles 28 de octubre en el Alto Comahue Shopping, con la participación de ambos mandatarios, funcionarios provinciales y municipales y José Palazzo, fundador del Cosquín Rock, quien estará a cargo de la organización de esta edición.

Rolando Figueroa y Mariano Gaido presentaron la nueva edición del festival, que se realizará del 18 al 21 de febrero en la Isla 132.

El intendente Mariano Gaido puso el foco en la magnitud del festival y en el trabajo conjunto que requiere su organización. Según señaló, el objetivo es sostener un evento seguro y preparado para recibir a miles de personas durante las cuatro jornadas.

“Estamos muy contentos de tener el festival de mayor convocatoria del país. Un festival que estamos haciendo juntos, un festival seguro con nuestra Policía, con el sistema de salud y con todo el equipo trabajando para que cada noche haya 250.000 personas”, expresó en Canal 24/7.

En relación con la organización, Gaido indicó que la licitación fue adjudicada a la productora vinculada al Cosquín Rock, con experiencia en eventos de gran convocatoria. “Hemos licitado y la ganó la productora de Cosquín Rock, que son noches de 45.000, 50.000 personas”, sostuvo.

El jefe comunal también destacó la propuesta artística y el perfil del encuentro, al que definió como una celebración para compartir en familia. “Estamos muy felices. Es una fiesta familiar con una dinámica que la rompe, por supuesto”, afirmó.

Finalmente, remarcó que el crecimiento del festival representa un reconocimiento para la comunidad neuquina.

Figueroa anticipó una edición histórica

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa consideró que la Fiesta de la Confluencia refleja la identidad de la provincia y su capacidad de crecimiento. También vinculó las expectativas para febrero con el movimiento turístico y económico que genera Neuquén durante el verano. “Es muy linda esta fiesta y marca el perfil de lo que somos los neuquinos. De qué manera siempre nos vamos superando año a año”, señaló.

Gaido y Figueroa destacaron el impacto turístico y económico de la Fiesta de la Confluencia 2027.

El mandatario provincial sostuvo que la próxima edición podría superar las marcas anteriores y destacó el impacto que tienen los grandes eventos en la actividad local.

“Esta fiesta va a ser increíble. La ciudad está increíble, la provincia va a estar increíble durante todo el verano y creo que coronar todo el verano en esta fiesta, que es la más convocante de la República Argentina, por supuesto, es una alegría para todos nosotros”, expresó.

Figueroa también hizo referencia al crecimiento de la demanda de alojamiento en la capital neuquina y mencionó el inicio próximo de un nuevo hotel de cuatro estrellas, con una inversión anunciada de 15 millones de dólares.

En ese sentido, consideró que la expansión de la infraestructura turística acompaña el desarrollo de la ciudad y el rumbo impulsado por la gestión municipal.

El gobernador comparó las expectativas de la Fiesta de la Confluencia con el crecimiento de la actividad vinculada a la industria energética y a eventos como la Oil & Gas. Según planteó, la capacidad de convocatoria y las ganas de participar de los neuquinos podrían impulsar una edición récord.

“Muchas veces, cuando se mira de lejos, parece que hay magia y no hay magia. Acá hay trabajo. Neuquén es una tierra de oportunidades, pero es en base al trabajo. Y esto creo que se está notando”, concluyó.

Fiesta de la Confluencia 2027: la grilla día por día

La edición 2027 se desarrollará durante cuatro jornadas en la Isla 132, con una programación que reúne artistas de distintos géneros musicales.

Jueves 18 de febrero

Ke Personajes

Un Poco de Ruido

Q’ Lokura

LBC y Euge Quevedo

Viernes 19 de febrero

Usted Señalemelo

Paulo Londra

Silvestre y La Naranja

María Becerra

Sábado 20 de febrero

El Plan de la Mariposa

Divididos

Las Pastillas del Abuelo

Ciro y los Persas

Domingo 21 de febrero

Ernesto Guevara

La Valenti

Ahyre

Soledad Pastorutti

Chaqueño Palavecino

Con cuatro días de música y una propuesta que combina artistas populares y referentes de distintos estilos, la Fiesta Nacional de la Confluencia volverá a convertir a Neuquén capital en uno de los principales puntos de encuentro del verano argentino.