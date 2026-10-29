La Fiesta Nacional de la Confluencia 2027, con artistas ya confirmados, no solo significa una gran semana para la música, sino que también moviliza visitantes de todo el país que consumen en Neuquén, se hospedan y realizan actividades turísticas.

En la presentación de la grilla de artistas, Octavio Ramírez, representante de la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de Neuquén, destacó el aporte de los eventos al movimiento turístico y comercial de la provincia.

Joaquín García, representante del sector hotelero, también valoró las obras y las políticas orientadas a consolidar a Neuquén como destino turístico.

Sobre la Fiesta de la Confluencia, sostuvo:

“Es algo que siempre estamos esperando. Sabemos que atrae a mucha gente de todo el país, del interior de la provincia y de otros países, así que estamos todos esperando el anuncio para empezar a vender y trabajar”.

Paquetes para visitar Neuquén y propuestas turísticas en toda la provincia

Bárbara Blanc, representante del sector de agencias de viajes, aseguró que se preparan con expectativa para la nueva edición y que el anuncio de los artistas permite comenzar a organizar paquetes turísticos.

“Vamos a trabajar con la oferta, ya sabiendo quiénes son los artistas que van a venir, con paquetes armados con todos los servicios, para que el turista que llega a la ciudad los tenga disponibles. Y quienes no están en la ciudad podrán empezar a comprar con anticipación el paquete para venir a la fiesta”, explicó.

Detalló que las propuestas incluirán alojamiento, excursiones, traslados y entradas. La oferta turística también contempla recorridos por los alrededores, propuestas vinculadas con la paleontología y los vinos, además de actividades de verano en el agua, como flotadas y navegación.

“Una vez que están en Neuquén y vienen a la fiesta, también tenemos la posibilidad de conectar con el resto de la provincia, con paquetes de más noches para que recorran otros destinos”, agregó.

Los números de la Municipalidad

Por otro lado, el Secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad, Diego Cayol, destacó que hay mucha expectativa ya que la FNC siempre es un evento económico muy importante que genera ocupación plena.

"Vienen de afuera entre 15.000 y 30.000 personas, fuera de la provincia, de más de 100 kilómetros y se alojan en distintos tipos de alojamiento. Pero además, sobre ese millón de personas que van a la fiesta, hay muchos que son de la región del Valle, que utilizan la ciudad, que consumen", relató.

Desde el municipio también se precisó que el evento genera 15.000 puestos de trabajo, entre 3.000 directos y 12.000 indirectos.