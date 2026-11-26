La circulación vehicular tendrá restricciones el próximo lunes 30 de noviembre sobre la Ruta Provincial 7, en un tramo comprendido entre los empalmes con las rutas provinciales 8 y 5. El operativo se desarrollará de 9 a 14 y estará a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, debido a tareas técnicas vinculadas con el proyecto de repavimentación de esa vía.

El operativo se concentrará especialmente en el empalme de las rutas provinciales 7 y 8, donde el equipo del Laboratorio Central realizará una toma de muestras de suelo. Los estudios permitirán analizar la composición y el comportamiento de los áridos que se incorporarán al proyecto de obra.

Las tareas forman parte de los estudios previos para la repavimentación de 117 kilómetros de la Ruta Provincial 7, desde su empalme con la Ruta Provincial 8, conocido como El Cruce, hasta la intersección con la Ruta Provincial 5.

El análisis del suelo es una instancia fundamental para definir las características constructivas de la futura intervención, ya que permite determinar las condiciones del terraplén y del asfalto existente.

Mientras se desarrollen los trabajos, habrá reducción de calzada y la circulación será asistida por personal de seguridad apostado en el sector. Por este motivo, Vialidad solicitó a los conductores transitar con precaución, respetar las indicaciones y contemplar posibles demoras en los tiempos de viaje.

Para consultar el estado actualizado de las rutas neuquinas, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial de la Dirección Provincial de Vialidad: https://www.dpvneuquen.gov.ar/ . También está disponible el Centro de Atención al Usuario, a través del teléfono 2942-572138.