Pasadas las 14 de este martes se informó sobre un grave accidente en Ruta Provincial 7, a la altura del Polígono y Picadero de Centenario.

Se vio involucrado un Volkswagen Polo que se incrustó violentamente con la parte trasera de un camión.

Según la información preliminar, habría personas lesionadas. En el lugar trabajan Bomberos, Policía y personal de Salud para asistir a los involucrados.

Se investiga la mecánica del accidente como también las lesiones de los posibles heridos.

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