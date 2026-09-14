Este lunes despega el primer vuelo que vuelve a unir Neuquén con Chos Malal

Este lunes 14 de septiembre será un día especial para la conectividad dentro de la provincia: la empresa American Jet pone en marcha los vuelos regulares entre la ciudad de Neuquén y Chos Malal. En tanto, el martes 15, se sumará la segunda gran novedad: el debut de la ruta que conecta la capital provincial con el aeropuerto Chapelco, en San Martín de los Andes. Con estos dos servicios, el Alto Neuquén y los Lagos del Sur vuelven a tener una opción de viaje aéreo que no existía hacía tiempo.

Cómo son los vuelos

Los trayectos son cortos: entre 45 y 50 minutos de vuelo, una diferencia enorme frente a las varias horas que puede llevar el mismo recorrido por tierra. La idea del Gobierno provincial es que estas rutas sirvan tanto para los vecinos que necesitan moverse entre regiones como para el turismo interno, facilitando que la gente conozca distintos puntos de Neuquén sin depender exclusivamente del auto o el micro.

La frecuencia a Chos Malal será de dos veces por semana, los lunes y los jueves, mientras que la conexión con Chapelco tendrá tres vuelos semanales, los martes, jueves y sábados. No es un servicio pensado para viajar todos los días, pero sí para organizar una salida de fin de semana, un trámite puntual o una escapada turística con día y hora fijos.

Los horarios, paso a paso

Para quienes viajen a Chos Malal los lunes, el avión sale de Neuquén a las 10 de la mañana y llega a las 10.50. El regreso está previsto a las 11.20, con arribo a Neuquén a las 12.10. Los jueves, el horario cambia un poco: la salida es a las 13.10, con llegada a las 13.55, y la vuelta parte a las 14.25 para llegar a las 15.10.

Para Chapelco, los tres días de la semana en que opera (martes, jueves y sábados) el esquema es el mismo: salida de Neuquén a las 10, llegada a las 10.50, regreso a las 11.20 y arribo a la capital a las 12.10.

De dónde viene esta novedad

La noticia no salió de la nada: el propio gobernador Rolando Figueroa había anticipado el regreso de los vuelos a Chos Malal durante los festejos por el aniversario de la ciudad. Para que esto fuera posible, la provincia tuvo que poner primero manos a la obra en el propio aeródromo, con trabajos en la pista, la terminal y el sistema de iluminación, que habían quedado desactualizados tras años sin vuelos regulares.

En Chapelco, el trabajo previo fue distinto: allí se amplió la terminal del aeropuerto y se sumaron nuevos espacios para pasajeros, locales comerciales y oficinas operativas, mejoras pensadas para acompañar el crecimiento turístico de la zona de los lagos.

Cómo comprar los pasajes

Quienes quieran viajar en cualquiera de las dos rutas pueden reservar directamente desde la página web de American Jet, donde además figura toda la información sobre equipaje permitido, documentación necesaria y condiciones generales del viaje. La empresa también puso a disposición un correo electrónico para consultas específicas antes de comprar el pasaje.