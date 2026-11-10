Cómo es la estrategia de Neuquén para llevar gas a todos los rincones de la provincia

El ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele fue el encargado en Rincón de los Sauces de brindar detalles sobre el Plan Calor, la estrategia del Gobierno provincial para llegar con soluciones energéticas a todo el territorio neuquino.

El Plan Calor-Neuquén se conecta, contempla servicios, obras y proyectos para distintos rincones de la provincia. Se trata de una política estratégica orientada a ampliar el acceso a la energía y garantizar mejores condiciones de calefacción para las familias neuquinas, especialmente en localidades y parajes que aún no cuentan con infraestructura de gas por redes.

A través de una planificación integral de obras, servicios y proyectos, la iniciativa propone avanzar progresivamente hacia soluciones energéticas más eficientes, seguras y sustentables, adaptadas a las características y necesidades de cada comunidad. Contempla desde la provisión de leña y pellets hasta la expansión de redes de GLP y gas natural, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la integración territorial.

Proyectos en marcha y nuevas inversiones

El plan articula obras ejecutadas, proyectos en marcha y nuevas inversiones, optimizando los recursos públicos mediante la reutilización de infraestructura y la ampliación de la capacidad de abastecimiento energético. “Tiene que ver con entender desde el usuario qué es lo que necesita y desarrollar los mecanismos para que se pueda llegar”, sostuvo el ministro.

“De ese ejercicio nace el concepto de la escalera de energía”, dijo y comentó que surgió de un análisis sobre las distintas alternativas para garantizar el acceso en las localidades de la provincia. Indicó que el primer escalón es la leña, que presenta dificultades por sus costos y por los problemas de transporte y almacenamiento.

A partir de eso, se desarrolló un segundo escalón, que nace a partir del “proyecto para pellets” y la planta que se inauguró recientemente en Junín de los Andes. Se adquirió e instaló maquinaria en instalaciones de Corfone, con capacidad para producir unas 6.000 toneladas anuales. El proyecto tiene posibilidades de ampliarse mediante el aprovechamiento de las ramas caídas de los árboles. “Un producto que era un residuo, que contaminaba y que tenía riesgo de producir incendios, se convierte ahora en un insumo”, destacó Medele.

El tercer escalón está vinculado con la distribución de gas mediante garrafones de mayor capacidad. El ministro explicó que la provincia transporta alrededor de 200.000 garrafas de 10 kilos por año a distintos usuarios, aunque en algunas localidades ese formato resulta insuficiente y apenas permite cubrir las necesidades de cocción.

Frente a esa situación, se avanzó con la alternativa de instalar garrafones de medio metro cúbico o un metro cúbico, capaces de abastecer integralmente una vivienda, tanto para cocinar como para calefaccionar los ambientes y disponer de agua caliente. Adelantó que ese proyecto ya está en marcha y que en las primeras casas se instalarán durante los próximos días.

La distribución en zonas alejadas

Para concretar esa distribución en zonas alejadas, la provincia adquirió graneleros, adaptados para acceder a parajes donde las condiciones de las rutas dificultan el ingreso de vehículos de gran porte.

El siguiente nivel contempla la instalación de plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Para ello, se desarrollaron proyectos y se identificaron localidades donde resulta viable incorporar este tipo de infraestructura.

El último escalón es la conexión a redes de gas natural, que garantiza un suministro continuo y no interrumpible. El funcionario remarcó que su importancia excede el abastecimiento domiciliario, ya que constituye una herramienta para impulsar el desarrollo productivo. “Una ciudad que tiene gas suficiente para sus habitantes está en un nivel. Una ciudad que tiene gas suficiente para poder poner industrias en ese lugar cambia totalmente de nivel”, afirmó.

En cuanto a las obras ya ejecutadas, el ministro destacó la extensión de la red de gas natural hacia Los Miches, Guañacos, Las Ovejas, Varvarco y Manzano Amargo. Esa infraestructura permitió liberar plantas de GLP que serán reubicadas en Moquehue, Chorriaca y Paso Aguerre.

Según explicó, la primera ingeniería estimaba una inversión superior a los 100 millones de dólares, pero las sucesivas modificaciones permitieron disminuir el presupuesto y volver factible la obra. La infraestructura se ejecuta íntegramente con recursos de la Provincia y, además de mejorar el abastecimiento domiciliario, permitirá desarrollar actividades productivas, ampliar la oferta hotelera y promover emprendimientos industriales que hasta ahora no podían instalarse por las limitaciones energéticas de las plantas de GLP.

Reforzar capacidad de transporte de gas

El ministro se refirió a los proyectos destinados a reforzar la capacidad de transporte de gas en localidades que ya están conectadas a una red, pero necesitan mayores volúmenes para avanzar hacia un desarrollo industrial. Entre ellos mencionó el fortalecimiento del sistema de gas cordillerano, que vincula Río Negro con Neuquén y permitirá incorporar nuevos usuarios y generar condiciones para emprendimientos productivos y de servicios locales. El proyecto se desarrolla en conjunto con la provincia, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Camuzzi, y contempla una inversión cercana a los 90 millones de dólares.

“Se tiene que ampliar. Saliendo de Loma Negra, bajando por el Collón Curá, va a haber un loop que da mucha más capacidad de transporte y luego el ramal que va hacia San Martín de los Andes y Junín de los Andes también se va a agrandar y nos va a posibilitar incrementar la capacidad de usuarios”, indicó.

“Por último, hay un segundo loop que nos va a permitir proveer más gas a Villa La Angostura y así dar factibilidad en esa localidad. Villa la Angostura hoy se alimenta de gas natural limitado. Esto nos podría dar factibilidad. Al mismo tiempo, es un lugar en el que generamos electricidad con motores diésel. Un poco más de gas nos va a permitir generar parte de la electricidad con gas natural y eso reduce el costo operativo del EPEN y produce electricidad con un producto ambientalmente más amigable”, agregó.

El ministro informó que también se pondrá en funcionamiento “un gasoducto desde la zona del volcán hacia Rincón de los Sauces, que nos va a permitir más de 175.000 metros cúbicos por día. Esto seguramente va a ser suficiente para varios años”. Es un gasoducto de 160 kilómetros de extensión, con una inversión de 130 millones de dólares.

“Es esperable que esta zona crezca mucho más de lo que estamos anticipando. Por lo tanto, es deseable encontrar industria que se establezca en Rincón, que tenga una demanda energética mucho mayor a lo que hoy estamos calculando, por eso entendemos que la construcción de un gasoducto ya de mucho más largo plazo de cerca de 600.000 metros cúbicos por día es necesaria”, agregó.

Medele sostuvo que “el gasoducto va a iniciar su proyecto posiblemente en este año para quizás cerca de fines del año que viene ya poder hacer preproyectos, programación, contratación y tenerlo listo dentro de varios años”.

“Al haber gas disponible es posible que atraiga industria. Por lo tanto, esta secuencia de un crecimiento en la primera fase rápido y un crecimiento mayor hacia un lugar en el que todavía no sabemos cuánto va a ser la demanda entendemos que es fundamental”, dijo.

Sobre Añelo, recordó que ya se inauguró una primera etapa de una planta con capacidad para 1.000 lotes. “Esa planta está en funcionamiento, tiene su red troncal, los lotes se están conectando y ya iniciamos la segunda etapa del segundo ramal, que va a permitir otros 1.000 lotes junto con un gasoducto que finalmente, viniendo de Tratayén, va a proveernos cerca de 400.000 metros cúbicos por día de gas”, añadió.

El ministro explicó que el gas por red natural tiene una función domiciliaria, pero también “una segunda función mucho más industrial e industrializable de nuestras comunidades y es ahí donde entendemos que tenemos que fortalecer esta red”.