Con la llegada anticipada de las bajas temperaturas y las primeras nevadas, el Gobierno de Neuquén puso en marcha el Plan Calor 2026, uno de los principales dispositivos de asistencia social y energética destinados a acompañar a familias que aún no cuentan con acceso a la red de gas natural. El operativo ya avanza en localidades del interior, comunidades rurales y la Región Confluencia, mediante la distribución de leña y garrafas en distintos puntos del territorio provincial.

La política pública es coordinada por el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano y tiene como objetivo garantizar calefacción durante el invierno, especialmente en sectores vulnerables y zonas donde las condiciones climáticas son más extremas. El operativo contempla una fuerte inversión provincial y un esquema articulado entre el Estado, municipios, comisiones de fomento y empresas públicas.

La provincia reforzó la entrega de leña en localidades del interior y comunidades rurales.

En la región cordillerana y precordillerana, la empresa estatal Corfone S.A. lleva adelante la logística y distribución de 60 mil metros cúbicos de leña, mediante una inversión de 2.200 millones de pesos. Según informaron desde el gobierno provincial, ya se entregó el 70 por ciento del volumen previsto para esta temporada invernal.

Además, la provincia destinó más de 568 millones de pesos en Aportes No Reintegrables (ANR) para municipios y comisiones de fomento, con el fin de fortalecer la compra, producción, transporte y distribución de leña de acuerdo a las necesidades de cada localidad.

El operativo se desarrolla actualmente en localidades de las regiones de Los Lagos, Pehuén y Alto Neuquén, donde las bajas temperaturas obligan a anticipar la asistencia energética antes de los meses más duros del invierno. En paralelo, en Neuquén se prevé en los próximos días la distribución de 4.000 metros cúbicos de leña adquiridos mediante licitación pública, sumados al stock de reserva disponible. La entrega se realizará a través de Centros de Promoción Comunitaria (CPC) y comisiones vecinales.

El Gobierno provincial puso en marcha el Plan Calor 2026 con una fuerte inversión estatal.

El Plan Calor también incluye la distribución mensual de garrafas en toda la provincia. En la Región Confluencia, integrada por Neuquén, Centenario, Plottier, Vista Alegre y Senillosa, se entregan 8.400 garrafas por mes. En tanto, en el interior provincial la cifra alcanza las 11 mil unidades mensuales. Cada garrafa representa una inversión promedio de 30 mil pesos, contemplando tanto la carga de gas como el transporte hasta cada localidad, en un contexto marcado por la necesidad de reforzar la asistencia energética frente a la llegada temprana del frío.

La secretaria de Desarrollo Humano, Miryan Abojer, destacó que el adelanto del operativo permitió responder de manera preventiva a las condiciones climáticas. “El Plan Calor es una herramienta fundamental para acompañar a las familias neuquinas durante el invierno, especialmente en aquellas zonas donde las condiciones climáticas son más extremas y no existe acceso al gas natural”, finalizó.