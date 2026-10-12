Estudiantes neuquinos representaron a la Argentina en el Mundial de Robótica de Corea del Sur

Un grupo de estudiantes de San Martín de los Andes representó a la Argentina en uno de los principales encuentros internacionales de robótica educativa. El equipo “Herederos de Turing” participó del FIRST Global Challenge, realizado en Incheon, Corea del Sur, junto a jóvenes provenientes de más de 190 países.

La delegación argentina estuvo integrada por Valentina Fernández, Aaron Barros, Emanuel Basile, Enrique Cruz y Santiago Rocca, estudiantes de las EPET N°12 y N°30.

También participaron del proceso de diseño, desarrollo e innovación realizado desde Neuquén Aylin Peralta y Aucan Russo, quienes trabajaron en la estructura tecnológica del proyecto.

Durante tres jornadas, el equipo argentino disputó 11 partidos, alcanzó una puntuación máxima de 227 puntos y obtuvo un promedio de 106 por encuentro. Con esos resultados terminó en el puesto 158 de la clasificación general, entre alrededor de 200 delegaciones.

Un desafío inspirado en los incendios forestales

La edición 2026 del FIRST Global Challenge se desarrolló bajo el lema “Igniting Innovation” (Encendiendo la Innovación) y propuso un desafío relacionado con uno de los problemas ambientales que afecta a diferentes regiones del planeta: los incendios forestales.

Los robots debían superar pruebas que simulaban estrategias de prevención, mitigación y recuperación frente al fuego.

Para los estudiantes neuquinos, la competencia comenzó incluso antes de ingresar a la pista. El equipo contó con pocos días de preparación y, al llegar a Corea del Sur, tuvo que reensamblar por completo el robot antes de iniciar las pruebas.

La modalidad del torneo sumó otra dificultad: en cada ronda los participantes debían conformar alianzas con equipos de otros países y coordinar estrategias en inglés.

De esta manera, además de programación, electrónica y mecánica, los jóvenes debieron poner en práctica habilidades de comunicación, resolución de problemas y trabajo conjunto con estudiantes de distintas culturas.

El trabajo detrás del robot

El proceso fue acompañado por los profesores y mentores Nicolás Marinelli y Nora Coll, responsables del trabajo técnico y de la preparación del equipo. La participación argentina contó además con acompañamiento del Ministerio de Educación de Neuquén y de la Dirección de Capacitación TIC.

La iniciativa se desarrolló junto a Educabot, mientras que el financiamiento fue gestionado a través de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado (Ecydense) y el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN).

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermarz, destacó la experiencia de los estudiantes y sostuvo que este tipo de competencias permiten combinar conocimientos tecnológicos con otras capacidades.

“Este mundial demuestra que la robótica es tecnología, pero sobre todo es trabajo en equipo y creatividad. La participación de las escuelas neuquinas demuestra el alto nivel de nuestra educación técnica pública y el compromiso de sus docentes”, señaló.

Por su parte, el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy, destacó que es el segundo año consecutivo en el que estudiantes neuquinos llegan al Mundial de Robótica.

“Esta experiencia les permite aprender, trabajar en equipo, resolver problemas y compartir conocimientos con jóvenes de todo el mundo”, afirmó.

La directora de Capacitación en TICs, Daniela Zerda, acompañó en Corea del Sur a los estudiantes y docentes durante el desarrollo de la competencia. Finalizada su participación, los integrantes de “Herederos de Turing” regresarán a Neuquén después de haber atravesado una experiencia que los llevó desde las escuelas técnicas de San Martín de los Andes hasta una competencia con estudiantes de más de 190 países.