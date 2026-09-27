La ciudad de Neuquén se convirtió este fin de semana en el epicentro de la innovación juvenil del país albergando la gran final nacional de la Copa Robótica Educabot 2026.

Luego de meses de eliminatorias provinciales que movilizaron a más de 15.000 estudiantes en toda la Argentina, el equipo de cinco jóvenes santafesinos se alzó con el máximo galardón tras vencer en las instancias disputadas este sábado por la tarde. Juan Cruz, Nicolás, Isidro, Felipe y Nicanor representarán a nuestro país en el certamen internacional del próximo año, el mundial FIRST Global Challenge 2027.

Las jornadas fueron organizadas por Educabot en conjunto con el Gobierno de la Provincia del Neuquén (ministerios de Educación y de Juventud, Cultura y Deportes a través de ECyDENSE y la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo-ANIDE), la Legislatura y la Municipalidad.

El certamen reunió en el Centro de Convenciones Domuyo a un total de 240 estudiantes de nivel secundario, divididos en 48 delegaciones representativas de todas las jurisdicciones argentinas.

Con la energía eólica como eje temático central de este año, las delegaciones tuvieron que diseñar, programar y calibrar prototipos autónomos y radiocontrolados utilizando los mismos kits de componentes provistos por la organización, garantizando un entorno equitativo de aprendizaje y sana competencia.

Uno de los integrantes del equipo ganador, Juan Cruz manifestó que fue el resultado de "mucho trabajo y disciplina. No nos pusimos nerviosos, jugamos todos los partidos cooperativos, sumamos todos los puntos que pudimos y se nos dio. También en los partidos hay un componente de suerte".

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó “que la Copa Robótica suceda acá en Neuquén no es casualidad. Hay una clara decisión de gobierno de invertir y de apostar por nuestros jóvenes y de generar espacios para que ellos aprendan, compitan e incursionen en tecnología. Para nosotros es un placer ser sede una vez más de esta final nacional, de esta competencia que año a año crece: el año pasado vinieron 7 provincias, este año las 23 más Ciudad de Buenos Aires”.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, expresó que “Neuquén hoy es protagonista del presente y del futuro de la provincia y del país. Y ese presente y ese futuro tan emparentado con el desarrollo que estamos proponiendo, también es producto de una decisión política. Hoy Neuquén significa una oportunidad en el proyecto del país porque hemos construido las condiciones para que esta provincia sea de oportunidades”.

La funcionaria expresó que el futuro se encuentra fuertemente ligado al desarrollo de las juventudes en áreas estratégicas, posicionando a los estudiantes como protagonistas del cambio social. En ese marco, celebró el desempeño de Neuquén como el tercer distrito con mayor participación del certamen tras sumar 268 equipos en la etapa preliminar; y felicitó a las delegaciones que alcanzaron la instancia decisiva.

Por su parte, el secretario Ejecutivo de Anide, Joaquín Perrén, resaltó que “en ciencia e innovación nadie se salva solo. El trabajo conjunto entre el sector público, el privado y la comunidad educativa es fundamental. Nuestro compromiso es igualar los puntos de partida y democratizar el acceso a la tecnología, y esta es una muestra clara de hacia dónde queremos ir”.

Felipe Herrera Zoppi, CEO y cofundador de Educabot, detalló que “fueron más de 15.000 estudiantes que participaron este año de la propuesta, el año pasado fueron 3500 y el año que viene van a ser 50.000 que van a tener la oportunidad de llegar a estas tecnologías, de jugar, de divertirse, porque esto no es solo los robots, acá hay mucho trabajo en equipo”.

Participación neuquina

De 200 escuelas neuquinas anotadas en la primera convocatoria, 50 participaron de la instancia presencial en Zapala y solo dos llegaron a la instancia nacional. Exequiel Vila y Hana Godoy son estudiantes de cuarto año de la EPET N°25 y miembros de uno de esos dos equipos que llegaron a la final.

“Nos gustó estar acá, compitiendo por una instancia mundial para representar a Argentina, es muy emocionante. Aprendimos un montón sobre robótica, conocimos gente también, muy divertido. Le pusimos muchas ganas y tiempo, trabajamos mucho”, contaron.

Además de los enfrentamientos en las arenas de juego, el público en general disfrutó de shows de acrobacias, música en vivo y el Espacio Maker, una propuesta de acceso libre y gratuito que funcionó en paralelo para experimentar con herramientas de programación, impresión 3D e inteligencia artificial, acercando la ciencia aplicada a toda la comunidad neuquina.