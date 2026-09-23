El robot que cinco estudiantes de las EPET 12 y 30 de San Martín de los Andes llevarán al FIRST Global Challenge 2026 tendrá una misión concreta: dar respuesta a la problemática de los incendios forestales. El equipo argentino viajará a Incheon, Corea del Sur, para participar del Mundial de Robótica que se realizará del 7 al 10 de octubre.

El docente que acompañará a la delegación, Nicolás Marinelli, explicó en diálogo con Entretiempo por AM550 que todos los países recibirán el mismo kit para construir sus dispositivos. A partir de esas piezas, cada grupo podrá incorporar su propia estrategia y darle una configuración particular al robot.

“Cada uno le puede poner su impronta”, señaló Marinelli. La base, sin embargo, será igual para los equipos de los más de 190 países que participarán del encuentro internacional.

Los robots deberán recolectar pelotas que representan focos de incendio y luego tendrán que lanzarlas o ubicarlas en diferentes sectores, según las consignas de cada desafío. Los representantes argentinos serán Aaron Barros, Enrique Cruz, Santiago Roca, Valentina Fernández y Emanuel Basile. El grupo estará acompañado también por la directora de la EPET 30, Nora Coll, y Daniela de los Ángeles Zerda, directora de Capacitación en TICs.

El trabajo incluye pruebas, ajustes y preparación de la estrategia para cada desafío.

La propuesta tiene una conexión especial con la zona sur de Neuquén. San Martín de los Andes y otras localidades cordilleranas conocen de cerca el impacto de los incendios forestales, por lo que los estudiantes trabajarán con una temática que también forma parte de su realidad regional.

El Mundial premiará la estrategia y el trabajo entre equipos

La competencia no se resolverá solamente con el funcionamiento individual de cada robot. Marinelli destacó que los participantes deberán formar alianzas durante las pruebas y trabajar de manera coordinada.

“Se trabaja entre seis equipos y se hacen equipos de tres contra tres, pero a su vez se trabajan los seis juntos”, explicó el docente. Por eso, la competencia combina la capacidad del robot con la estrategia y la coordinación entre estudiantes de distintos países.

Las jornadas estarán organizadas en desafíos que entregarán puntos. Esos resultados se acumularán hasta conformar un medallero final, mientras que la organización también contempla menciones especiales para distintas características vinculadas con el desarrollo y el funcionamiento de los robots.

“Hay diez categorías de menciones especiales distintas en el desarrollo del robot y su funcionalidad”, detalló Marinelli. De esta manera, el desempeño puede ser reconocido tanto por los resultados de las pruebas como por aspectos específicos del trabajo tecnológico.

Los estudiantes trabajan contra reloj antes de viajar a Corea

El grupo de las EPET 12 y 30 tiene un calendario ajustado para completar el dispositivo y preparar toda la documentación necesaria. Aunque cinco estudiantes viajarán a Corea por el requisito de edad del torneo, el robot se construye con la participación de un equipo más amplio de alumnos y docentes.

Marinelli contó que los estudiantes trabajan hasta entrada la noche para llegar con todo listo. “De 8 a 22.30 de la noche, a pleno armando todo”, describió sobre las jornadas de preparación.

La preparación combina horas de taller con tareas de programación.

Los alumnos que no pueden viajar por superar la edad permitida también participan del proyecto. De esa manera, el trabajo no queda limitado a quienes integrarán la delegación que viajará a Incheon.

El docente remarcó que el desafío comenzó con muy poco margen de tiempo. El objetivo inmediato es terminar el robot, probar su funcionamiento y completar los preparativos antes de partir hacia Corea del Sur.

La experiencia también busca ir más allá del resultado de las pruebas. Para Marinelli, el encuentro permitirá que estudiantes de San Martín de los Andes compartan conocimientos con jóvenes de otros países y que la comunidad neuquina tenga presencia en una competencia internacional de robótica.

El FIRST Global Challenge 2026 reunirá a estudiantes de más de 190 países y tendrá como eje los incendios forestales. Para el equipo de las escuelas técnicas neuquinas, el primer desafío será llegar a Incheon con un robot terminado y preparado para entrar en competencia.

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