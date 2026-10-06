Por un fallo judicial, expulsaron a 44 miembros del Partido Justicialista: de quiénes se trata

Un reciente fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que se conoció la semana pasada, expulsó a 44 miembros del Partido Justicialista (PJ) de Neuquén por conformar otros sellos políticos en las elecciones que se desarrollaron en 2023.

El pedido a la Justicia surgió del Congreso del PJ que se realizó en mayo del año pasado en Zapala, donde entre otras cosas se resolvió expulsar del espacio peronista a los afiliados que hayan competido por otras fuerzas en las elecciones provinciales de 2023.

La Cámara Nacional Electoral revocó una decisión de la jueza electoral federal con competencia en Neuquén, Carolina Pandolfi, al señalar que la magistrada había admitido decisiones de quienes “invocaron ser autoridades” del partido sin verificar que estuvieran facultadas.

En la lista de 44 desafiliados destaca el actual presidente del Partido Justicialista de Neuquén, José “Turco” Asaad, quien también se desempeña como intendente de Vista Alegre y que actualmente enfrenta una denuncia por violencia de género de una mujer de su entorno.

En la nómina también hay dos funcionarios de la gestión provincial que encabeza Rolando Figueroa. Se trata de Marcelo Zúñiga (subsecretario de Producción) y Ana Servidio (secretaria de Vivienda y Hábitat).

El listado completo por ciudad

Neuquén capital: Marcelo Zúñiga, Ana Servidio, Herminda Chiguay, Ignacio Armida, Ayelén Álvarez, Roxana León, Juan Pablo Safenreiter, Romina Riquelme y Mariana Muñoz.



Picún Leufú: Julio Vallejos, Rodolfo Soria, Fernando de la Fuente, Luis Campos, Cristiana Fuentes, Camila Contreras, Johana Lozada, Elizabeth Altamirano, Matías Galván, Macarena Fuentes y Leandro Rojas.



Vista Alegre: José Asaad, Sandra Hernández, Liliana del Carmen Rojas y Juan Mendoza.



Centenario: Juan Jesús Nahuel y Claudia Rodríguez.



Barrancas: Mayra Quiroz y María Belén Tapia.



Mariano Moreno: Alicia Rizo.



Junín de los Andes: Cecilia Olivares.



Aluminé: Juan Domingo Gil.



Las Ovejas: Olivia del Carmen Valenzuela.



Buta Ranquil: Yamila Méndez.



Plottier: Juan Manuel García.



Senillosa: Stefanie Montivero.

Figuran además como desafiliados del PJ sin domicilio registrado Juan Basualdo, Néstor Lillo, Julio César García, Marta Nieva, Julián Sepúlveda, Siban Jalil, Joaquín Pino, Roberto de la Fuente y Miguel Tripailao.





