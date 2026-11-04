El Gobierno de Neuquén continúa con la puesta en marcha de sus políticas públicas orientadas al acceso a la vivienda propia, la regularización dominial y el arraigo en el interior.

En esta oportunidad, en Junín de los Andes, el gobernador Rolando Figueroa entregó créditos hipotecarios no bancarios del programa Neuquén Habita, impulsado por el Ejecutivo, junto con la entrega formal de escrituras a 7 familias.

Un total de 18 familias adjudicatarias recibieron la confirmación de sus créditos, consolidando el paso definitivo hacia la construcción de sus hogares. En paralelo, se otorgaron 7 escrituras traslativas de dominio, brindando seguridad jurídica y consolidando la titularidad definitiva de las viviendas para vecinos de la comunidad.

Desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU-ADUS) destacaron la excelente recepción que está teniendo la propuesta en toda la geografía. Actualmente, el registro de preinscriptos supera los 4.100 postulantes en todo el territorio neuquino, de los cuales 142 corresponden a Junín de los Andes. En tanto, la respuesta en el conjunto de la Región Lagos del Sur ya alcanza los 548 inscriptos, reflejando la confianza en este modelo de financiamiento directo.

Cabe destacar que estas acciones se suman a los 300 créditos entregados en Neuquén capital. Además, 1.000 solicitudes ya se encuentran aprobadas, más de 1.300 familias cuentan con solicitudes preaprobadas y otras 700 familias aguardan completar la presentación de los planos de sus viviendas para continuar con el proceso administrativo y financiero.

Esta herramienta crediticia se instrumenta con recursos genuinos de la provincia y bajo un esquema de gestión transparente que elimina la intermediación financiera privada, promoviendo un círculo solidario a través del recupero de cuotas que garantiza la sustentabilidad del sistema para que más familias neuquinas alcancen la casa propia.

Estuvieron presentes las ministras de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y de Educación, Soledad Martínez; el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli; el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño; y la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio.





