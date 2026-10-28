Rolando Figueroa: “No vamos a parar hasta que cada neuquino tenga su casa”

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este martes 27 de octubre un acto durante el cual el Gobierno provincial concluyó la entrega de un conjunto de 102 viviendas ubicado en el sector Cuenca XV Intermedia (Z1) de Neuquén capital.

“Cuando se trabaja en equipo es mucho más fácil”, aseguró el Gobernador y destacó las mejoras que se realizaron y se proyectan en el barrio. “Tiene cordón cuneta, pavimento en todos los lugares y la posibilidad de tener dos escuelas: un CPEM y una EPET”, indicó y recalcó que también se está construyendo una comisaría y una posta sanitaria, “con lo cual todo el barrio ha mejorado en la posibilidad de obtener sus servicios”.

“Esto marca que estamos trabajando en un objetivo claro, que es que cada neuquino pueda llegar a tener su vivienda. No vamos a parar hasta que eso suceda”, manifestó y remarcó que “esto que está sucediendo en Neuquén no sucede en otro lugar del país; no podemos naturalizarlo. Es gracias a un gran trabajo en equipo de todos los neuquinos”.

“Vamos por etapas y las estamos cumpliendo. Nos queda aún mucho por recorrer, pero vía la posibilidad de tener una vivienda, un terreno o el préstamo para construirse la vivienda al gusto de cada uno, todo está en marcha desde el Gobierno de Neuquén”, finalizó.

La entrega de las unidades se llevó adelante desde el Ministerio de Infraestructura, a través de la secretaría de Vivienda y Hábitat, la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

Esta entrega correspondió a una segunda etapa de 50 viviendas del plan habitacional, alcanzando la cobertura completa y definitiva del proyecto. Las unidades se iniciaron en marzo de 2022 con financiamiento nacional y fueron culminadas mediante una importante inversión asumida por la provincia para garantizar la finalización de la obra, que implicó un monto actualizado total de más de $13.160 millones.





