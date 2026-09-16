Familias de Manzano Amargo están cada vez más cerca de llegar al sueño de la casa propia

En Manzano Amargo, cinco familias están cada vez más cerca de hacer realidad ese sueño, con viviendas que transitan la etapa final de construcción. Son unidades habitacionales de 54 metros cuadrados cada una que contarán con dos dormitorios, cocina-comedor, baño e instalaciones de gas natural, agua y electricidad. También tendrán aberturas de aluminio, artefactos sanitarios, mesada y bacha de acero inoxidable, carpintería y pintura interior y exterior.

La obra demanda una inversión de $375 millones y es financiada por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (IPVU-ADUS), en un trabajo articulado que permitirá concretar soluciones habitacionales para familias de esta localidad del Alto Neuquén.

“Una vivienda cambia mucho más que la vida cotidiana de una familia. Da tranquilidad, permite proyectar y, sobre todo, da la posibilidad de seguir creciendo en el lugar que uno eligió para vivir. En cada localidad del interior, una casa propia también es una forma de fortalecer el arraigo y acompañar a las familias que quieren construir su futuro en Neuquén”, destacó el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli.

Las viviendas son construidas con el sistema constructivo de CORFONE, basado en tecnología de paneles de madera que aporta eficiencia energética y confort. La participación de la empresa estatal neuquina también refleja una decisión de gestión del gobierno: aprovechar las capacidades del propio Estado para transformar recursos públicos en soluciones concretas para la comunidad.

En este sentido, Castelli señaló que “cuando los recursos públicos se transforman en obras concretas, el resultado se ve en algo tan importante como que cinco familias de Manzano Amargo estén cada vez más cerca de abrir la puerta de su propia casa. Ese es el sentido de una gestión que busca estar cerca, ordenar los recursos y dar respuestas que mejoren realmente la vida de los neuquinos”.

En localidades del interior, el acceso a un hogar también contribuye al arraigo, la seguridad y el desarrollo de las familias, generando mejores condiciones para que puedan construir su proyecto de vida sin tener que alejarse de su comunidad.









