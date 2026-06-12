El crecimiento sostenido de Neuquén, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y la llegada constante de nuevos habitantes, genera oportunidades económicas, pero también plantea desafíos cada vez más visibles. Entre ellos, el acceso a la vivienda aparece como una de las principales preocupaciones para miles de familias que buscan establecerse en una de las regiones con mayor expansión del país.

Mientras la demanda habitacional crece a un ritmo acelerado, muchas personas encuentran dificultades para acceder a créditos hipotecarios o reunir el capital necesario para comprar una propiedad. En ese escenario, comienzan a desarrollarse nuevas modalidades de financiación que buscan ofrecer alternativas para quienes hoy quedan fuera de los mecanismos tradicionales del mercado inmobiliario.

Uno de los actores que impulsa este tipo de iniciativas es Gastón Luccioni, fundador y gerente de AVUC SRL, desarrolladora neuquina que lleva adelante sus proyectos bajo la marca HEON. La propuesta está basada en la compra progresiva de metros cuadrados y planes de financiación de hasta 20 años sin necesidad de acceder a un crédito hipotecario.

En diálogo con el programa La Primera Mañana, que se emite por AM550, Luccioni explicó que la iniciativa nació a partir de una necesidad detectada en el mercado local. Según señaló, muchas familias cuentan con ingresos estables y capacidad de pago, pero no logran cumplir con los requisitos exigidos por las entidades financieras para acceder a una vivienda propia.

El crecimiento de Neuquén y Vaca Muerta impulsa nuevas propuestas para responder a la creciente demanda habitacional.

"El problema no es la falta de sueños, sino la falta de caminos para llegar a ellos", afirmó al describir la filosofía que orienta los desarrollos de la compañía.

Actualmente, la firma avanza con dos emprendimientos de gran escala. Uno de ellos es HEON Urbano, ubicado frente a la reserva natural de la costa del río Neuquén, donde ya comenzaron las tareas de limpieza y movimiento de suelo para la construcción de las primeras torres. El proyecto contempla seis edificios residenciales en una zona que aparece entre las de mayor potencial de crecimiento de la ciudad.

El segundo desarrollo estará emplazado sobre la avenida Mosconi, uno de los corredores urbanos más dinámicos de la capital provincial. Allí se proyectan 320 unidades funcionales y un sector comercial compuesto por 19 locales, con una propuesta que integra viviendas, servicios y espacios de encuentro.

El proyecto contempla edificios residenciales con financiación propia y plazos extendidos para facilitar la compra de viviendas.

Según explicó Luccioni durante la entrevista radial, una de las características centrales del sistema es que cada comprador conoce desde el inicio qué unidad adquirirá, en qué torre estará ubicada y cuál será el plazo estimado de entrega. Además, indicó que los aportes mensuales pueden adaptarse a las posibilidades de cada familia, con el objetivo de que al momento de la entrega se haya cancelado aproximadamente la mitad del valor de la propiedad.

Para el empresario, el crecimiento económico asociado al desarrollo energético representa una oportunidad histórica para Neuquén, pero también exige respuestas concretas en materia habitacional. "Queremos aportar nuestro granito de arena para que más personas puedan tener su casa propia. Es una forma de acompañar el crecimiento de Neuquén y generar oportunidades reales para las familias", expresó.

Gastón Luccioni impulsa nuevos desarrollos inmobiliarios que buscan ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda en Neuquén.

Con proyectos que superan las 500 viviendas previstas, la iniciativa busca sumarse a las distintas respuestas que demanda una ciudad en constante expansión, donde el acceso a la vivienda se consolidó como uno de los grandes desafíos de los próximos años.

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