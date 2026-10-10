¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
SE INAUGURA ESTE SÁBADO 10

La Feria del Libro de San Martín de los Andes celebra 20 años con escritores destacados

La 20° Feria Regional del Libro comienza este sábado 10 de octubre y se extenderá hasta el 17, con presentaciones, charlas y escritores invitados como Claudia Piñeiro, Pablo De Santis y Ricardo Gil Lavedra. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Neuquén
Sabado, 10 de octubre de 2026 a las 11:04
PUBLICIDAD
Claudia Piñeiro estará presente en la Feria del Libro de San Martín de los Andes.

San Martín de los Andes vuelve a convertirse en punto de encuentro para lectores, escritores y amantes de la literatura. Este sábado 10 de octubre comienza la 20° Feria Regional del Libro, que celebra dos décadas de historia bajo el lema “Leer para construir democracia”. La programación se extenderá hasta el sábado 17, con presentaciones de libros, charlas y propuestas para distintos públicos.

La inauguración oficial será este sábado a las 16.30 en la Sala Lidaura Chapitel. Luego comenzarán las actividades previstas para la primera jornada, que tendrá entre sus propuestas destacadas una mesa redonda dedicada a repasar la historia y el recorrido de la feria, a partir de las 17.

Uno de los momentos centrales llegará a las 20.30, con la presentación del libro La hermandad de los astronautas: el Juicio a las Juntas por dentro, de Ricardo Gil Lavedra, en una propuesta que invita a acercarse a uno de los procesos más significativos de la historia democrática argentina.

 

Una feria con grandes nombres de la literatura

La edición número 20 reunirá a reconocidos autores y autoras de distintos géneros y generaciones. Entre los invitados se encuentran Claudia Piñeiro, Gloria Casañas, Pablo De Santis, María Cristina Ramos, Mario Ortiz, Ricardo Costa, Graciela Cros y Machi Pindatray, además de Ricardo Gil Lavedra.

Durante una semana, el público podrá participar de presentaciones y encuentros que buscan promover la lectura, el intercambio de ideas y el acceso a la cultura. La consigna elegida para este aniversario, “Leer para construir democracia”, pone en primer plano el vínculo entre los libros, la participación ciudadana y la construcción de una sociedad plural.

 

Dónde se realiza y cuáles son los horarios

La 20° Feria Regional del Libro se desarrollará en dos espacios: la tradicional globa instalada sobre la calle Drury y la Sala Lidaura Chapitel.

Los horarios de apertura serán los siguientes: sábado 10 de octubre de 16 a 21.30, domingo 11 y lunes 12 de 15 a 21.30; martes 13 al viernes 16 de 10 a 12 y de 15 a 21.30 y sábado 17 de 15 a 21.30. La entrada será libre y gratuita para todas las actividades.

Con veinte ediciones en su recorrido, la Feria Regional del Libro reafirma su lugar en la agenda cultural de San Martín de los Andes y propone una semana para descubrir nuevas lecturas, conocer a sus autores y celebrar el encuentro alrededor de los libros.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD