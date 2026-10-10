San Martín de los Andes vuelve a convertirse en punto de encuentro para lectores, escritores y amantes de la literatura. Este sábado 10 de octubre comienza la 20° Feria Regional del Libro, que celebra dos décadas de historia bajo el lema “Leer para construir democracia”. La programación se extenderá hasta el sábado 17, con presentaciones de libros, charlas y propuestas para distintos públicos.

La inauguración oficial será este sábado a las 16.30 en la Sala Lidaura Chapitel. Luego comenzarán las actividades previstas para la primera jornada, que tendrá entre sus propuestas destacadas una mesa redonda dedicada a repasar la historia y el recorrido de la feria, a partir de las 17.

Uno de los momentos centrales llegará a las 20.30, con la presentación del libro La hermandad de los astronautas: el Juicio a las Juntas por dentro, de Ricardo Gil Lavedra, en una propuesta que invita a acercarse a uno de los procesos más significativos de la historia democrática argentina.

Una feria con grandes nombres de la literatura

La edición número 20 reunirá a reconocidos autores y autoras de distintos géneros y generaciones. Entre los invitados se encuentran Claudia Piñeiro, Gloria Casañas, Pablo De Santis, María Cristina Ramos, Mario Ortiz, Ricardo Costa, Graciela Cros y Machi Pindatray, además de Ricardo Gil Lavedra.

Durante una semana, el público podrá participar de presentaciones y encuentros que buscan promover la lectura, el intercambio de ideas y el acceso a la cultura. La consigna elegida para este aniversario, “Leer para construir democracia”, pone en primer plano el vínculo entre los libros, la participación ciudadana y la construcción de una sociedad plural.

Dónde se realiza y cuáles son los horarios

La 20° Feria Regional del Libro se desarrollará en dos espacios: la tradicional globa instalada sobre la calle Drury y la Sala Lidaura Chapitel.

Los horarios de apertura serán los siguientes: sábado 10 de octubre de 16 a 21.30, domingo 11 y lunes 12 de 15 a 21.30; martes 13 al viernes 16 de 10 a 12 y de 15 a 21.30 y sábado 17 de 15 a 21.30. La entrada será libre y gratuita para todas las actividades.

Con veinte ediciones en su recorrido, la Feria Regional del Libro reafirma su lugar en la agenda cultural de San Martín de los Andes y propone una semana para descubrir nuevas lecturas, conocer a sus autores y celebrar el encuentro alrededor de los libros.