Cipolletti pondrá en marcha este viernes una nueva edición de la Feria del Libro, uno de los eventos culturales más convocantes de la ciudad y de la región. Bajo el lema “Abrí tu mente”, la propuesta se desarrollará entre el 9 y el 18 de octubre en distintos espacios culturales y contará con una amplia agenda destinada a lectores, estudiantes, docentes, escritores y público en general.

La apertura oficial comenzará a las 19.30 en el parque del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), con una puesta en escena que reunirá a 20 artistas del Alto Valle, proyecciones, mapping y música en vivo. Media hora más tarde se realizará el corte de cinta que dejará formalmente inaugurada la muestra.

Posteriormente, a las 20.30, la Sala Teatro del CCC será escenario del espectáculo “Abrí tu mente”, una producción especialmente creada para la ocasión que invita a recorrer la historia de la humanidad a través de la curiosidad, la creatividad y el conocimiento.

Diez días con escritores, talleres y espectáculos

La edición 2026 contará con cifras récord. Según informó el municipio, participarán 120 autores, funcionarán 105 stands y se desarrollarán más de 200 actividades gratuitas entre capacitaciones, presentaciones de libros, talleres, charlas, espectáculos y propuestas educativas.

Además, más de 80 escuelas de la ciudad y la región formarán parte de la programación, que incluirá recorridos especiales, actividades literarias y espacios de participación para estudiantes de distintos niveles.

Más de 80 escuelas participarán con recorridos especiales, actividades literarias y propuestas educativas durante la Feria del Libro.

Entre las figuras destacadas confirmadas aparecen el escritor y músico Luis María Pescetti, el científico Diego Golombek, la novelista Viviana Rivero, el neurocientífico Facundo Manes, el escritor Eduardo Sacheri y la comunicadora gastronómica Paulina Cocina.

A ellos se sumarán decenas de autores, artistas, capacitadores y referentes culturales que protagonizarán actividades durante toda la feria.

Dos eventos especiales

La programación incorporará además dos propuestas adicionales que acompañarán el desarrollo de la feria. Del 9 al 12 de octubre se realizará el Encuentro de Culturas, mientras que entre el 16 y el 18 tendrá lugar la Feria Semilla.

La Feria Semilla llegará con emprendimientos, productos regionales y propuestas para disfrutar durante el último tramo del evento.

Desde la Dirección General de Cultura recordaron que las actividades con capacidad limitada requerirán el retiro previo de entradas gratuitas en la boletería del Complejo Cultural Cipolletti. El cronograma completo puede consultarse a través de la página oficial del municipio y de las redes sociales del área cultural.

Con más de dos décadas de historia, la Feria del Libro se consolidó como uno de los principales espacios de promoción de la lectura, el intercambio cultural y la participación comunitaria en la región.