La Municipalidad de Neuquén dio a conocer cómo funcionarán los servicios durante este lunes 12 de octubre, feriado por el Día de la Raza. Durante la jornada no habrá atención administrativa al público, aunque se mantendrán algunas prestaciones esenciales y servicios turísticos.

Uno de los servicios que funcionará con normalidad será la recolección de residuos. En cambio, los Centros de Transferencia permanecerán cerrados durante todo el día.

En cuanto al transporte público de pasajeros, los colectivos circularán con frecuencia de feriado o domingo. Por su parte, el Sistema de Estacionamiento Medido (SAEM) no estará operativo durante la jornada.

Los horarios de los servicios municipales

El funcionamiento de las distintas dependencias municipales tendrá modificaciones por el feriado. Estos son los principales horarios que deberán tener en cuenta los vecinos.

Municipalidad: permanecerá cerrada y no habrá atención al público.



Recolección de residuos: funcionará con normalidad.



Centros de Transferencia: permanecerán cerrados.



Colectivos: circularán con frecuencia de feriado o domingo.



Estacionamiento medido (SAEM): no funcionará.



Cementerios municipales: atenderán de 9 a 19 en sus dos sedes.



Línea 147: brindará atención de 8 a 15.



Protección Civil, Línea 103: funcionará las 24 horas para atender emergencias.

Cómo funcionarán los cementerios y las oficinas de turismo

Los cementerios municipales abrirán sus puertas de 9 a 19. El horario regirá tanto para el Cementerio Central, ubicado en calle Córdoba 635, como para el de barrio El Progreso, en Dr. David Abraham 2201. Además, las oficinas de turismo de la ciudad permanecerán abiertas durante el feriado, con horarios especiales para recibir a visitantes y residentes.

Las dependencias ubicadas en el Centro, en el ingreso a la ciudad y en la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) atenderán de 8 a 20.

En tanto, la oficina de turismo del río, ubicada en el balneario Gustavo Fahler, funcionará de 8.30 a 20. También habrá actividades guiadas para quienes quieran aprovechar el fin de semana largo y recorrer los atractivos de la capital neuquina.