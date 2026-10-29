Este miércoles 28 de octubre se conoció la grilla completa de la 14ª edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027, la cual incluye nombres reconocidos del mundo del cuarteto, folclore, urbana y rock nacional.

La organización reveló quiénes subirán al escenario entre el 18 y el 21 de febrero, en la Isla 132, con propuestas para distintos públicos y géneros musicales. Por otra parte se informó que la venta de entradas comenzará el 6 de noviembre.

El impulso económico en la edición de 2026 fue de 65 mil millones, para este 2027 la proyección es de 82 mil millones de movimiento económico ya que impacta en hotelería, gastronomía y turismo. Esto se refleja no solo en Neuquén, sino en varias localidades del Alto Valle.

Meses antes comienzan a aparecer las consultas para las reservas hoteleras, como también la organización de los carros gastronómicos que van a participar. "Es el festival más convocante del país", reiteró la Jefa de Gabinete María Pasqualini y recordó que aproximadamente 20 días antes comienza el montaje del predio.

Estos son los artistas confirmados para cada noche

Jueves 18 de febrero:

Ke Personajes

Un Poco de Ruido

Q’ Lokura

LBC y Euge Quevedo

Viernes 19 de febrero

Usted Señalemelo

Paulo Londra

Silvestre y La Naranja

María Becerra

Sábado 20 de febrero

El Plan de la Mariposa

Divididos

Las Pastillas del Abuelo

Ciro y los Persas

Domingo 21 de febrero

Ernesto Guevara

La Valenti

Ahyre

Soledad Pastorutti

Chaqueño Palavecino

Venta de entradas, ¿cuándo y dónde?

Desde la organización se adelantó que la venta de entradas para los sectores preferenciales, más cerca del escenario, salen a la venta el próximo viernes 6 de noviembre.

Las mismas se venderán en formato de «pulseras digitales» y se podrán cargar crédito para poder consumir dentro del predio, desde comida hasta merchandising.