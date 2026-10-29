María Becerra, La Sole, Paulo Londra y Divididos: la grilla completa de la Fiesta de la Confluencia 2027

La espera terminó. La Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 ya tiene su grilla oficial de artistas y comienza la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados del verano en Neuquén. La organización dio a conocer los nombres que subirán al escenario entre el 18 y el 21 de febrero, en la Isla 132, con propuestas para distintos públicos y géneros musicales. Por otra parte se informó que la venta de entradas comenzará el 6 de noviembre.
La presentación se realizó este miércoles 28 de octubre en el Alto Comahue Shopping, con la participación del intendente Mariano Gaido, el gobernador Rolando Figueroa y funcionarios provinciales y municipales. También forma parte del anuncio José Palazzo, fundador del Cosquín Rock, quien está a cargo de la organización de esta edición.
Estos son los artistas confirmados para cada noche
Miércoles 18 de febrero:
Ke Personajes
Un Poco de Ruido
Q’ Lokura
LBC y Euge Quevedo
Jueves 19 de febrero
Usted Señalemelo
Paulo Londra
Silvestre y La Naranja
María Becerra
Viernes 20 de febrero
El Plan de la Mariposa
Divididos
Las Pastillas del Abuelo
Ciro y los Persas
Sábado 21 de febrero
Ernesto Guevara
La Valenti
Ahyre
Soledad Pastorutti
Chaqueño Palavecino
La organización distribuyó las presentaciones en cuatro jornadas temáticas, dedicadas al rock, la música urbana, el cuarteto y el folclore. De esta manera, el festival buscará convocar a públicos de distintas edades y preferencias musicales.
Cuándo es la Fiesta de la Confluencia 2027 y dónde se hace
La próxima edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia se realizará del 18 al 21 de febrero de 2027 en la Isla 132 de Neuquén capital.
El evento se consolidó como uno de los principales festivales musicales del país y como una de las propuestas centrales de la agenda turística de verano en la Patagonia.
Además de los espectáculos, la Fiesta genera movimiento en distintos sectores de la economía local, especialmente en la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos.
Una fiesta que busca repetir la convocatoria récord
La Fiesta Nacional de la Confluencia se convirtió en una de las principales citas musicales del verano argentino. En la edición anterior, más de 410.000 personas pasaron por el predio durante las tres jornadas, luego de que la última fecha debiera suspenderse parcialmente por las condiciones climáticas.
La expectativa para 2027 vuelve a estar puesta en la convocatoria, la presencia de artistas de alcance nacional y la llegada de visitantes desde distintas provincias.
Desde el Municipio destacan que el festival también funciona como una vidriera turística para Neuquén. Según los datos difundidos por la organización, quienes viajan más de 200 kilómetros para asistir suelen permanecer varios días en la ciudad, lo que amplía el impacto económico más allá de las fechas de los recitales.