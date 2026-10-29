María Becerra, La Sole, Paulo Londra y Divididos: la grilla completa de la Fiesta de la Confluencia 2027

La espera terminó. La Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 ya tiene su grilla oficial de artistas y comienza la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados del verano en Neuquén. La organización dio a conocer los nombres que subirán al escenario entre el 18 y el 21 de febrero, en la Isla 132, con propuestas para distintos públicos y géneros musicales. Por otra parte se informó que la venta de entradas comenzará el 6 de noviembre.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido.

La presentación se realizó este miércoles 28 de octubre en el Alto Comahue Shopping, con la participación del intendente Mariano Gaido, el gobernador Rolando Figueroa y funcionarios provinciales y municipales. También forma parte del anuncio José Palazzo, fundador del Cosquín Rock, quien está a cargo de la organización de esta edición.

María Pasqualini, jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén.

Estos son los artistas confirmados para cada noche

Miércoles 18 de febrero:

Ke Personajes

Un Poco de Ruido

Q’ Lokura

LBC y Euge Quevedo

Jueves 19 de febrero

Usted Señalemelo

Paulo Londra

Silvestre y La Naranja

María Becerra

Viernes 20 de febrero

El Plan de la Mariposa

Divididos

Las Pastillas del Abuelo

Ciro y los Persas

Sábado 21 de febrero

Ernesto Guevara

La Valenti

Ahyre

Soledad Pastorutti

Chaqueño Palavecino

La organización distribuyó las presentaciones en cuatro jornadas temáticas, dedicadas al rock, la música urbana, el cuarteto y el folclore. De esta manera, el festival buscará convocar a públicos de distintas edades y preferencias musicales.

Cuándo es la Fiesta de la Confluencia 2027 y dónde se hace

La próxima edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia se realizará del 18 al 21 de febrero de 2027 en la Isla 132 de Neuquén capital.

El evento se consolidó como uno de los principales festivales musicales del país y como una de las propuestas centrales de la agenda turística de verano en la Patagonia.

Además de los espectáculos, la Fiesta genera movimiento en distintos sectores de la economía local, especialmente en la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos.

La Valenti abrió el evento cantando el himno provincial.

Una fiesta que busca repetir la convocatoria récord

La Fiesta Nacional de la Confluencia se convirtió en una de las principales citas musicales del verano argentino. En la edición anterior, más de 410.000 personas pasaron por el predio durante las tres jornadas, luego de que la última fecha debiera suspenderse parcialmente por las condiciones climáticas.

Jose Palazzo, creador del Cosquín Rock.

La expectativa para 2027 vuelve a estar puesta en la convocatoria, la presencia de artistas de alcance nacional y la llegada de visitantes desde distintas provincias.

Desde el Municipio destacan que el festival también funciona como una vidriera turística para Neuquén. Según los datos difundidos por la organización, quienes viajan más de 200 kilómetros para asistir suelen permanecer varios días en la ciudad, lo que amplía el impacto económico más allá de las fechas de los recitales.