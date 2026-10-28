Finalmente, luego de tanta expectativa y rumores, este miércoles 28 de octubre a las 20 en el Alto Comahue Shopping se dará a conocer la grilla completa y definitiva de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027.

El evento contará con la presencia del intendente Mariano Gaido, el gobernador Rolando Figueroa, la jefa de Gabinete María Pasqualini y demás funcionarios. Además estará presente José Palazzo, el fundador del Cosquín Rock, a cargo de la organización de esta nueva edición de la Confluencia.

Como novedad, la grilla se dará a conocer completa este miércoles acabando con la incertidumbre. Además, cada noche de la edición 2027 será dedicada a un género distinto: rock, urbana, cuarteto y folclore.

Hoy también se anunciará cuándo salen a la venta las entradas para los sectores preferenciales.

La fecha del evento es del 18 al 21 de febrero, en la Isla 132 en Neuquén Capital, con una edición que promete ser tan convocante como las anteriores, con artistas de renombre y para todos los gustos.

La edición anterior llegó a convocar más de 410.000 asistentes durante las tres noches, ya que la última fue suspendida a mitad de la jornada por las complejas condiciones climáticas que no permitieron continuar el show.

Los artistas que suenan

Para el año que viene, ya se están rumoreando algunos nombres reconocidos a partir de las pistas que lanzó la Municipalidad de Neuquén para que la audiencia pueda ir adivinando.

Entre estos surgieron Divididos, Paulo Londra, Tini, La Sole, Ciro y Los Persas, Q Lokura, Milo J, Euge Quevedo, entre otros posibles nombres que no han sido confirmados.

Las pistas que se fueron publicando en la semana permitieron al público opinar sobre posibles artistas, a partir de elementos que tenían relación con ellos. Algunos de los objetos eran una armónica, una pelota de básquet, un vaso con brillos, un tren, un paquete de fideos, y otros.

La Confluencia, un evento que moviliza a la ciudad

Desde la Jefatura de Gabinete destacan que, además de ser el festival más convocante del país, es una oportunidad especial en el año para atraer visitantes a Neuquén.

Según el balance de ediciones anteriores, los turistas que viajan más de 200 kilómetros para venir a la Fiesta se quedan en la ciudad alrededor de seis días, es decir que permanecen más tiempo de lo que dura el evento, recorriendo y conociendo la zona.

Esto provoca además un mayor movimiento gastronómico, hotelero, turístico, recreativo.