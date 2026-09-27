La Fiesta Nacional del Chef Patagónico 2027 ya tiene fecha

La próxima edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico ya tiene fecha confirmada: se realizará los días 7, 8 y 9 de mayo de 2027 en Villa Pehuenia Moquehue. El anuncio se realizó durante la participación de la localidad neuquina en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se desarrolla en La Rural.

La confirmación llegó durante una presentación gastronómica que tuvo como protagonistas a Yvonne Pervanas, Gachy Caffa y Emanuel Antimi, quienes realizaron una demostración de cocina en vivo sobre el Escenario Principal del Ente Patagonia.

Durante la actividad, los chefs prepararon diferentes platos con productos y sabores característicos de Neuquén, acompañados por vinos de la provincia. La propuesta incluyó trucha con streussel de ñaco, una empanada de chivo braseado al Pinot Noir con masa de ñaco y un bizcocho elaborado con oliva, piñón y rosa mosqueta.

Entre las preparaciones y la presentación de los productos regionales se produjo uno de los anuncios centrales para Villa Pehuenia Moquehue: la fecha de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico 2027, uno de los principales eventos gastronómicos de la localidad.

La actividad de Villa Pehuenia Moquehue continuará este domingo en el predio de La Rural, donde la localidad neuquina forma parte de la propuesta turística de la Patagonia dentro de la FIT.

A las 18, en el Escenario Complementario del Ente Patagonia, se realizará “Sabores del Pehuén”, una degustación dedicada a productos elaborados con piñón, fruto de la araucaria que forma parte del paisaje y de la identidad gastronómica de la región.

La propuesta busca presentar diferentes preparaciones a partir de este producto y ofrecer a los visitantes una experiencia vinculada con los bosques de araucarias de Villa Pehuenia Moquehue, trasladando parte de ese paisaje al terreno de la gastronomía.

El cierre de la jornada llegará a las 20, con un sorteo en vivo a través de Instagram. Serán seis paquetes de premios que incluirán alojamiento, actividades y propuestas gastronómicas en Villa Pehuenia Moquehue.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de 21 prestadores turísticos locales, que participan de los paquetes destinados a quienes resulten ganadores del sorteo.

De esta manera, la localidad neuquina aprovecha su presencia en la FIT para promocionar su oferta turística y gastronómica, mientras anticipa uno de los eventos más importantes de su calendario para el próximo año.

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico volverá así a reunir en mayo de 2027 a cocineros, productores, prestadores y visitantes alrededor de los sabores de la Patagonia y los productos de la cordillera neuquina.