Este sábado 26 de septiembre se conmemoró en Argentina el Día del Empleado de Comercio. Sin embargo, en Neuquén el descanso para los trabajadores del sector se trasladará al lunes 28, por lo que habrá modificaciones en la atención de algunos comercios. El Centro de Empleados de Comercio del Neuquén (CEC) informó que el descanso se trasladará al último lunes de septiembre, un criterio que, según explicaron desde el sindicato, se aplica desde hace años en la provincia.

La fecha establecida por la Ley Nacional 26.541 continúa siendo el 26 de septiembre, pero este año los trabajadores alcanzados por el acuerdo tendrán su jornada de descanso el lunes 28. La normativa establece para esta fecha los mismos efectos legales que un feriado para los empleados de comercio.

¿Los comercios estarán cerrados el lunes?

El traslado del descanso no significa que todos los locales de Neuquén deban cerrar sus puertas. Cada establecimiento podrá definir su modalidad de funcionamiento e informar a sus clientes cómo será la atención durante esa jornada.

Por este motivo, quienes necesiten realizar compras el lunes deberán consultar previamente los horarios de cada comercio. Algunos establecimientos podrían mantener la atención, mientras que otros decidirán no abrir.

Desde el CEC recordaron además que el descanso correspondiente al Día del Empleado de Comercio no puede utilizarse como franco compensatorio del descanso semanal. En cuanto a la remuneración, deberán respetarse las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y los alcances establecidos por la Ley 26.541.

La jornada alcanza a los trabajadores de la actividad comercial y no constituye un feriado nacional para todos los trabajadores.

¿Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio?

La fecha tiene como objetivo reconocer la labor de los trabajadores mercantiles. Su origen se vincula con la sanción de la Ley 11.729, el 26 de septiembre de 1933, que incorporó derechos laborales para los empleados de comercio, entre ellos aspectos relacionados con indemnizaciones, vacaciones pagas y licencias.

En Neuquén, el reconocimiento tuvo distintas etapas. En 1987, la Ley provincial 1704 estableció el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio. Posteriormente, la Ley 2530 estableció el feriado en la provincia y, en 2009, la Ley Nacional 26.541 fijó el descanso para los trabajadores del sector en todo el país.