El intendente de El Chocón llenó de elogios a Figueroa: “Nos tiene mal acostumbrados”

El intendente de Villa El Chocón, Pablo Di Fonzo habló con el programa Entretiempo que se emite por AM550 acerca de la firma de convenios que se llevó a cabo la semana pasada entre el Ejecutivo municipal y el Gobierno provincial para realizar obras estratégicas.

En primer lugar expresó: “Estamos muy contentos porque son obras más que esperadas, ya hace muchos años aguardamos estas inversiones para la localidad”.

“Estamos contentos porque se está llegando a todos los lugares de la provincia con más de 1.000 obras, algo todos los neuquinos deberíamos celebrar”, sostuvo el jefe comunal.

Las obras se realizarán sobre tierras de dominio municipal. En ese sentido, Di Fonzo resaltó que se harán los servicios de cloacas, agua, gas y electricidad en el barrio Llequén, uno de los más importantes de la localidad neuquina.

“Firmamos un compromiso de financiamiento para obras menores que será utilizado para embellecer la localidad. Son senderos, paseos costeros y algunos miradores”, manifestó Pablo Di Fonzo en comunicación con AM550.

Además, el intendente de El Chocón llenó de elogios al gobernador Rolando Figueroa: “Nos tiene mal acostumbrados porque a todas las localidades nos llegan ayudas”.

Y concluyó: “Este verano tendremos un lago que se podrá disfrutar mucho, está el Mirador de la Fe donde se ve toda la localidad, tenemos espacios de recreación para disfrutar”.

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