Rolando Figueroa: “Tenemos mucho para ofrecer y no lo podemos perder en nuestro subsuelo”

En el marco de su arribo este lunes 2 de noviembre a Buenos Aires para reunirse en horas del mediodía con los ministros nacionales Diego Santilli (jefe de Gabinete) y Luis “Toto” Caputo (Economía), el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa habló en el programa Infobae al Amanecer que conduce Nacho Girón. Vaca Muerta, los ratios socioeconómicos positivos de la provincia, su relación con el presidente Javier Milei y los desafíos hacia el futuro en pos del crecimiento económico.

Sobre Vaca Muerta, Figueroa dijo que “es una roca que fue descubierta hace 100 años y que está a 3.000 metros de profundidad” y destacó que “se trata de una condición necesaria, pero no suficiente, detrás de eso hay mucho trabajo”.

En ese sentido subrayó: “Pudimos adecuar todo en base a la experiencia de un ecosistema armado hace 100 años como para arrancar primeros, por eso a los neuquinos nos va bien, además de que todos los actores de la industria hidrocarburífera han trabajado en equipo para que esto sea exitoso”.

“Es una gran responsabilidad, a veces se construyen expectativas que no son y que requieren ser cumplidas, pero es todo en base a trabajo y formación”, sostuvo Figueroa y comentó que “para conseguir trabajo hay que formarse, se habla de la prosperidad de Neuquén pero eso no es una improvisación, es planificación y requiere una coordinación importante”.

Además habló sobre los ratios socioeconómicos positivos en la provincia: “Creamos empresas, crecimos en empleo registrado, disminuyó la pobreza y la desocupación, estamos primeros en Índice de Construcción per cápita y primeros en inversión pública en educación”.

Luego de eso, el gobernador de Neuquén volvió a hablar sobre el esquema de reparto de regalías petroleras entre los distintos estados.

“El 40% se distribuye entre estados, 10% va a las provincias, al Estado nacional le ingresa el 17% (7 millones de dólares diarios de libre disponibilidad) y a Neuquén un 13% entre regalías y otros tributos”, comentó Rolando Figueroa pero advirtió que “la provincia debe reinvertir en obras de infraestructura para continuar con el círculo virtuoso”.

Dijo además que se genera mucho crecimiento en Neuquén a partir de empresas de metalmecánica en todo el país.

Crecimiento habitacional y su relación con Milei

Por otro lado volvió a referirse a los migrantes que llegan a Neuquén todos los días. “Habrá 30.000 nuevos neuquinos este año, eso nos demanda 150 aulas al año para hijos de migrantes”, indicó Figueroa.

“Esperamos que arranquen otros sectores más allá del petróleo y del gas, pero hay por primera vez una mirada federal con el trabajo de las provincias, yo incluso creo que Javier Mile nunca nos puso el pie encima, nos dieron participación en la redacción de la Ley de Hidrocarburos y pudimos incluir el RIGI sobre el upstream”, sostuvo el gobernador de Neuquén sobre la relación con el Gobierno nacional.

"Tenemos buen diálogo, yo lo respeto”, dijo Figueroa durante la entrevista en Infobae.

Además, Rolando Figueroa manifestó: “Mi desafío es que esto le llegue a cada neuquino a partir de soluciones habitacionales, créditos no bancarios, lotes con servicios, etcétera”.

También el mandatario neuquino dijo que “una oposición responsable tiene que ver con que las buenas políticas de Estado continúen y trabajar en ese sentido porque los inversores miran a Argentina de forma diferenciada, con lo cual hay que ser serios a la hora de otorgar seguridad jurídica en una industria donde se necesita; tenemos mucho para ofrecer y no lo podemos perder en el subsuelo”.

“Todas mis miradas están en Neuquén, creo que si cada sector hace lo que debe estoy esperanzado para que Argentina salga adelante”, sentenció. Y afirmó que “debemos complementarnos para ser más competitivos a la hora de salir al mundo, y mejorar costos ante la baja del petróleo”.

Concluyó: “Esto es un desafío generacional, es la última gran oportunidad para salir adelante, seremos un gran fracaso si la dirigencia política no es seria”.

Finalmente, indicó que en la reunión de este mediodía con los ministros nacionales se abordará la posibilidad de desarrollar obras en la provincia que, por disposición de la Justicia, debe financiar el Gobierno nacional.