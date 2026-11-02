El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa arribó este lunes 2 de noviembre a Buenos Aires para mantener una reunión en horas del mediodía en Casa Rosada con el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Las reuniones se darán alrededor de las 14.00 en la Casa de Gobierno de la Capital Federal. De acuerdo a la información que trascendió, en los encuentros se firmarán convenios entre la provincia del Neuquén y el Ejecutivo que conduce Javier Milei.

Una de las principales incógnitas que se abre tiene que ver con una eventual discusión con Diego Santilli en la reunión acerca del proyecto que tiene en mente el Gobierno nacional para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones 2027, el cual hoy no está cerca de tener los consensos necesarios para su aprobación en el Congreso por falta de acuerdos con gobernadores.

En relación a las PASO, el mandatario neuquino ya dijo en varias oportunidades que está a favor de su suspensión/eliminación al implicar un gasto innecesario en la política, con lo cual es muy probable que existe un apoyo al menos tácito para que los alfiles de Figueroa en el Senado (Julieta Corroza) y en Diputados (Karina Maureira) voten a favor en caso de que la iniciativa llegue a ambos recintos.

Con respecto a los convenios que se firmarán este mediodía en Casa Rosada, todavía no trascendieron mayores detalles, pero es probable que uno de los puntos tenga que ver con el traspaso de tramos de rutas nacionales para que el Gobierno neuquino se haga cargo de las tareas de mantenimiento, en un contexto de freno de la obra pública por parte del Ejecutivo nacional.

Rolando Figueroa tuvo un reciente encuentro con Javier Milei en territorio neuquino por lo que fue la participación del Presidente en la inauguración de un nuevo auditorio en la Iglesia Jesús es Rey de la capital provincial, el pasado sábado 31 de octubre.

Hace un par de semanas, el presidente Milei también estuvo en Neuquén en lo que fue la apertura de la Argentina Expo Oil and Gas Patagonia 2026 (AOG 2026), donde brindó un discurso en el cual felicitó al gobernador Rolando Figueroa por el crecimiento económico de la provincia impulsado por el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.



