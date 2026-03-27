Un operativo rutinario en la zona de Villa Meliquina terminó con una situación inesperada, cuando efectivos policiales detectaron una camioneta Toyota Hilux gris que circulaba a pocos metros de la casilla de Guardaparques, cerca del nuevo destacamento policial de la región. Lo que comenzó como un control de rutina se convirtió rápidamente en un episodio sorpresivo que involucró armas, traductores y nobleza europea.

En el vehículo viajaban cuatro personas de nacionalidad alemana. Durante la inspección que ocurrió el 12 de marzo, los policías constataron la presencia de un arma larga de caza, marca Sauer, modelo 202, equipada con mira telescópica, que se encontraba con el cargador puesto y el cerrojo colocado, lista para disparar. Al solicitar la documentación correspondiente, uno de los ocupantes reconoció no tenerla en ese momento.

Debido a la escasa iluminación y la falta de señal de comunicación en el lugar, el procedimiento se trasladó al Puesto de Control Filo Hua Hum. Allí, un ciudadano argentino actuó como traductor entre la policía y los ocupantes de la camioneta, ya que la barrera idiomática dificultaba el desarrollo del operativo.

Empresario y miembro de la nobleza

La sorpresa llegó cuando se confirmó la identidad de uno de los pasajeros: Erich von Waldburg zu Zeil und Trauchburg, de 63 años, empresario y miembro de la nobleza alemana. Von Waldburg es jefe de la línea Zeil desde 2015 y dirige un conglomerado empresarial que administra vastas extensiones de tierras forestales y agrícolas en Alemania y Argentina. Su presencia en Villa Meliquina respondía a actividades de caza.

El vehículo fue interceptado sobre la Ruta Provincial 63 y, ante la irregularidad en la documentación del arma, se solicitó la intervención del área judicial de la Comisaría 23, que llevó adelante las diligencias correspondientes.

¿Hay príncipes en Alemania?

Aunque en Alemania la Constitución de Weimar de 1919 abolió los privilegios de la nobleza, los títulos como príncipe, duque o conde se mantienen como parte del apellido legal, sin conferir cargos oficiales. Así, aunque Erich von Waldburg porta un título histórico, su jerarquía es más simbólica que política.