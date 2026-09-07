El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, inauguraron la primera etapa de la obra de pavimentación en el barrio Círculo Policial, donde se habilitaron 80 cuadras comprendidas entre avenida Necochea y Racedo.

Los trabajos demandaron una inversión de 3.000 millones de pesos y forman parte del plan de infraestructura que lleva adelante la Municipalidad de Neuquén con el objetivo de alcanzar el 100% de las calles asfaltadas de la ciudad durante el próximo año.

Durante la inauguración, Gaido destacó que las calles ya comenzaron a ser utilizadas por los vecinos y señaló que el esquema de financiamiento contempla que los frentistas afronten el 20% del costo del asfalto, mientras que el Municipio cubre el 80% restante con recursos propios.

La intervención en el sector se complementó con otras obras, entre ellas el entubamiento del canal, bicisendas, sendas peatonales, nomencladores y la puesta en valor del parque Ángeles Azules.

Desde el Municipio también señalaron que el avance de la pavimentación está acompañado por trabajos de cloacas, desagües pluviales y entubamiento de canales. Gaido explicó que el esquema de financiamiento busca aliviar el costo para los frentistas: el vecino paga el 20% del asfalto y la Municipalidad cubre el 80% restante con recursos propios.

“Llegar al 100 por ciento de asfalto para la ciudad de Neuquén no tiene precedentes en la República Argentina. Una administración enfocada en mejorar la infraestructura y los servicios claramente logra los objetivos”, afirmó el gobernador.

Cuándo terminarán las obras en el barrio

Las 80 cuadras inauguradas corresponden a la primera etapa de la obra. Los trabajos continuarán en el resto del barrio y, según lo informado durante el acto, estarán finalizados en noviembre, antes del plazo que había sido previsto inicialmente.

Una de las vecinas del sector, Carmen Soto, valoró el trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia y destacó especialmente las obras de entubamiento realizadas en Pastor Pluis y Naranjo en Flor. Según expresó, estas intervenciones modificaron la calidad de vida de los habitantes del barrio.

En relación con el avance del pavimento en la ciudad, Gaido recordó que al comienzo de su gestión Neuquén tenía aproximadamente el 46% de sus calles asfaltadas, mientras que actualmente la cobertura llega al 82%.

El Municipio informó además que ejecuta unas 3.000 cuadras de asfalto por año y que durante el año pasado alcanzó aproximadamente 3.400. A esto se sumaron recientemente otras 400 cuadras en sectores de Confluencia, San Lorenzo e Islas Malvinas.

El gobernador también resaltó el trabajo conjunto entre los equipos técnicos y las administraciones provincial y municipal para avanzar con obras de infraestructura en distintos sectores de la capital neuquina.