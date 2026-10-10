Presupuesto 2027: Figueroa anunció 147 obras para el norte neuquino y detalló las rutas que serán intervenidas

El gobernador Rolando Figueroa presentó un plan de 147 obras para el norte neuquino, durante un encuentro realizado en Chos Malal con autoridades municipales y comunales de la Región Alto Neuquén. Del total, 106 proyectos fueron incorporados al Presupuesto 2027, mientras que otros 41 tendrán continuidad.

Uno de los ejes centrales es la infraestructura vial, con intervenciones previstas en las rutas provinciales 6, 21, 26, 38, 43, 54 y 57. El objetivo es mejorar la conectividad entre localidades, facilitar el acceso a servicios y acompañar el desarrollo productivo y turístico de la región.

Las principales obras viales para el norte neuquino

Entre los proyectos anunciados se destaca la repavimentación de la Ruta Provincial 26, entre el empalme con la Ruta 21 y Caviahue, una obra que demandará una inversión aproximada de 11.500 millones de pesos.

También se prevé avanzar con la pavimentación de la Ruta Provincial 6 hasta el paso fronterizo Pichachén, mientras que sobre la Ruta 21 se proyectan trabajos entre Loncopué y El Huecú, con un presupuesto de 8.000 millones de pesos, además de la continuidad de las obras hacia El Cholar.

Otro de los tramos incluidos es el que conecta El Alamito con Tricao Malal, pasando por Villa Curí Leuvú. La intervención comprende sectores de las rutas provinciales 43, 41 y 42, y cuenta con un proyecto ejecutivo en elaboración.

El plan vial contempla, además, obras entre Las Ovejas y Varvarco, trabajos sobre la Ruta Provincial 54 hasta Manzano Amargo y la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo La Bodega, en Las Ovejas. También se anunciaron intervenciones en las rutas 38 y 57.

Durante el encuentro, Figueroa también confirmó que desde el 1 de noviembre comenzará a funcionar un servicio de transporte entre Chos Malal y San Rafael, con dos frecuencias semanales.

La iniciativa se suma al paquete de obras y proyectos previstos para la región, que incluye infraestructura vial y otras inversiones vinculadas con la salud, la educación y los servicios.

Con la incorporación de 106 proyectos al Presupuesto 2027 y la continuidad de otros 41, la planificación provincial reúne un total de 147 obras para el Alto Neuquén.