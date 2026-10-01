Figueroa expuso en París sobre el gas neuquino: “tenemos una producción con una calidad diferenciada”

En el marco de la Argentina Week 2026 que se lleva adelante entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre en París, capital de Francia, el gobernador Rolando Figueroa participó esta mañana de la primera actividad oficial en representación de Neuquén.

Se trató del panel “Gas Argentino en el mercado mundial”, el cual encabezó el neuquino en conjunto con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el CEO de Pan American Energy (PAE), Marcos Bulgheroni; y el CEO de Sefe Group, Egber Laege.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, Rolando Figueroa expresó: “Tenemos una producción con una calidad diferenciada y emisiones de metano cercanas a cero, que nos abre la posibilidad de abastecer los mercados más exigentes: Europa, Japón y Corea del Sur. Queremos salir al mundo con un producto competitivo y de calidad”.

Además manifestó: “La seguridad jurídica, la seguridad política y la mirada hacia adelante están plenamente vigentes en nuestros pensamientos y en la hoja de ruta que establecimos. Este es un desafío generacional que asumimos en equipo para construir la proyección del Neuquén y la Argentina hacia el mundo”.





