El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa comenzó la semana con una reunión con gran parte del Gabinete provincial para trazar los lineamientos en cada área hacia el tramo final del 2026.

“Nuevamente nos reunimos con el Gabinete provincial para coordinar acciones y evaluar la hoja de ruta que estamos llevando adelante desde el Gobierno provincial”, expresó Figueroa en su cuenta de X.

Además comentó: “Con obras en cada región, queremos que este modelo se traduzca en más oportunidades y llegue al metro cuadrado de cada neuquino. Porque el Modelo Neuquino se construye con acción, trabajo en equipo y territorialidad”.

Participaron de la reunión los ministros Martín Regueiro (Salud), Jorge Tobares (Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos), Guillermo Koenig (Economía, Producción e Industria), Lucas Castelli (Trabajo y Desarrollo Laboral), Gustavo Medele (Energía), Josefina Codermatz (Juventud, Cultura y Deporte), Matías Nicolini (Seguridad), Leticia Esteves (Turismo, Ambiente y Recursos Naturales), Pepé Ousset (jefe de Gabinete) y Tanya Bertoldi (Infraestructura).

También fue de la partida Zulma Reina, vicepresidenta primera a cargo de la presidencia de la Legislatura de Neuquén.

Figueroa encabezó la reunión de Gabinete en la antesala de la actividad que liderará mañana a partir de las 12.00 en la Casa de Gobierno, donde hará un balance de la gestión a poco más de 1.000 días de iniciada.

Según pudo saber MejorInformado, el Gobernador hará foco en su discurso en las obras que lleva a cabo la provincia (principalmente educativas y sanitarias), el plan que lleva a cabo el Ejecutivo para que familias tengan acceso a una vivienda y el apoyo económico a jóvenes emprendedores para potenciar el desarrollo productivo de la región.



