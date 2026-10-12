Figueroa ponderó la “decisión política” de Neuquén para transformar la producción en Vaca Muerta

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa subrayó el cambio de paradigma en la relación del Gobierno provincial con las empresas operadoras, basado en una mayor participación del sector privado en el financiamiento de obras e iniciativas estratégicas para reducir el déficit de infraestructura vial y social heredado.

“Antes, en 2023, las operadoras eran casi las mismas. Lo que cambió fue la decisión política de generar la transformación de Vaca Muerta. Creo fue la decisión correcta, de firmeza, de respeto, de colaborar también con la industria”, dijo el mandatario, y explicó que las empresas del sector se benefician directamente con las obras que ellas mismas prefinancian, principalmente mediante la reducción de costos logísticos y operativos, además de acceder a beneficios financieros otorgados por el Estado.

“Si el gobierno anterior iba de rodillas a pedirle por favor a las operadoras que le anticipen fondos para pagar aguinaldo, indudablemente en la relación, estaba debilitado”, comentó Figueroa. En contraposición, sostuvo que durante su gestión se modificó ese vínculo y las empresas asumieron un rol activo en el financiamiento de iniciativas estratégicas, como el desarrollo de la conectividad vial, el plan provincial de becas, la formación de mano de obra y la creación de empleo local.

“Nosotros le exigimos a las operadoras fondos para las becas. Le exigimos fondos para el desarrollo de la infraestructura que prioritariamente va a impactar en la región Vaca Muerta. Le pedimos un instituto de formación para nuestra gente y le estamos pidiendo que incrementen la participación relativa en la distribución del costo petrolero a empresas neuquinas”, amplió el Gobernador.

En materia de inversiones, Figueroa también se refirió a la nueva ley de hidrocarburos que permitió que Neuquén incorpore el segmento del upstream al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), “dándole certezas a las compañías, con lo cual invierten más, y nos da una mayor libertad económica”, aseguró.

Coparticipación

Figueroa también planteó la necesidad de revisar el coeficiente de distribución de la coparticipación federal, un reclamo que cobra relevancia ante el déficit de infraestructura heredado y el corrimiento de Nación en el financiamiento de la obra pública.

“Desde el año 1988 tenemos un coeficiente de distribución que es muy inferior a otras provincias. Neuquén, con el 1,5% de la población, ya está generando casi el 6% del Producto Bruto Interno de Argentina”, explicó. No obstante, destacó que Neuquén es una de las provincias que lidera el crecimiento del país, con un modelo de desarrollo que promueve la articulación con el sector privado.

Diversificación económica

El Gobernador también destacó nuevas iniciativas para ampliar la articulación con las operadoras y diversificar la matriz productiva. Entre ellas, mencionó la implementación de pruebas piloto en los yacimientos para evaluar el desarrollo de un programa agrícola-ganadero en la región de Vaca Muerta. Explicó que las propias empresas realizarán los estudios de suelo necesarios para analizar las posibilidades productivas.

Además, anticipó que la provincia comenzará a trabajar con las operadoras en la generación de energía, con el objetivo de reducir las emisiones de metano y generar beneficios para la industria.

Figueroa señaló que estas iniciativas forman parte de una política que busca ampliar las exigencias y los compromisos asumidos por las empresas. En ese sentido, recordó que Neuquén estableció obligaciones económicas para el ingreso de las operadoras a las áreas hidrocarburíferas y para la transferencia de concesiones cuando las compañías no cumplen con los requisitos de inversión.

Por último, destacó la incorporación de la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) a distintos emprendimientos, como parte de una estrategia para fortalecer la participación del Estado en el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos.