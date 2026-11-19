El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, sellaron este jueves 19 de noviembre en un acto que se desarrolló en el Club Alemán de la Capital un “acuerdo programático y electoral” de cara a los comicios que se van a desarrollar el próximo domingo 14 de febrero de 2027. Ambos coincidieron en la importancia de armar un frente para la defensa de la provincia.

En el comienzo de su discurso, Figueroa manifestó: “Desde que asumimos firmamos pactos de gobernanza, trazamos propuestas de Gobierno donde queríamos presencia del Estado con las responsabilidades indelegables que tiene, en esto empezamos a trabajar”, y afirmó que “pasamos a otro pacto, nos fuimos conociendo y entendiendo qué defiende cada uno, pero nos dimos cuenta que pensamos en Neuquén por sobre todas las cosas”.

“Empezamos a vincularnos con obras muy importantes, por ejemplo con la proyección del futuro de la Comarca que es la planta de Gas Natural Licuado. Neuquén está logrando lo que sucede, Vaca Muerta solo es una roca. A la provincia la hace grande su gente, y para trabajar seguramente se requieren personas comprometidas con el presente y el futuro”, comentó el Gobernador.

En ese sentido señaló: “Con Ramón (Rioseco) hacemos un acuerdo político con el amor por Neuquén que es innegable. Lo que nos compromete es la decisión de trabajar juntos, armar la defensa de Neuquén entre todos”, y agregó que “esto no es un desafío de un partido político, sino generacional, estamos contentos de dar un paso más con un dirigente que hace política desde muy joven, y que fue consecuente con esto porque Cutral Co se ha desarrollado”.

Además sentenció: “Trabajamos en puntos en coincidencia que son mayores que las disidencias, lo más fuerte es que sabemos que la forma de salir adelante es en equipo, necesitamos gente comprometida, por eso está Mariano (Gaido) acá”.

Y concluyó: “Me invade una responsabilidad para cumplir con todos los acuerdos que firmamos con diferentes partidos que integraron el frente. Hoy armamos un frente para la defensa de Neuquén”.

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco manifestó: “Hoy presentamos un acuerdo de trabajo con La Neuquinidad para consolidar una mirada que tenemos de Neuquén. El futuro es desafiante porque el petróleo superó a la soja, por eso es un gran compromiso porque estamos a la vanguardia de la producción y exportación argentina”.

Sobre la misma línea comentó: “Esto requiere un desafío de mejorar la infraestructura, generar una mejor distribución de la riqueza, debemos pensar en grande. Estamos en el escenario mundial de la producción de hidrocarburos y Neuquén tiene una gran oportunidad de dirigentes con visión de una provincia grande”.

Ponderó el compromiso para sostener la educación, la salud, el desarrollo, la previsibilidad y la seguridad jurídica para que Neuquén aporte al país.

“Ponemos en valor qué defiende cada uno, el desarrollo del interior profundo, creo que todas estas son las razones para este acuerdo electoral”, cerró.