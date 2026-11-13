Rioseco respaldó un posible acuerdo con Figueroa y Gaido: “Nos une la defensa de Neuquén”

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, se refirió al posible acuerdo político-electoral con el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, y aseguró que uno de los principales puntos de coincidencia es la defensa de los intereses de la provincia frente a las políticas del Gobierno nacional.

En declaraciones publicadas por el portal La Voz, Rioseco sostuvo que el entendimiento que se encuentra en evaluación apunta a construir un proyecto provincial con una mirada de desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales. “Potencialmente nos puede unir la defensa de Neuquén, la defensa de los recursos naturales de Neuquén para que estén al servicio de los neuquinos”, afirmó.

El jefe comunal consideró que Vaca Muerta representa una oportunidad histórica para la provincia y planteó la necesidad de pensar en una Neuquén con mayor desarrollo económico e industrial. En ese sentido, destacó el potencial del gas industrializado y el gas licuado, que posicionan a la región como un actor de relevancia en el escenario energético mundial.

“Esto implica pensar una provincia de alto nivel”, expresó Rioseco, quien también trasladó esa mirada a Cutral Co. Sostuvo que la ciudad necesita continuar creciendo y avanzar en obras y servicios, desde infraestructura básica como el cordón cuneta hasta la construcción de mejores escuelas y universidades.

Críticas al Gobierno nacional y defensa de los recursos neuquinos

Consultado sobre si el posible acuerdo podría representar una suerte de frente opositor al presidente Javier Milei en Neuquén, Rioseco señaló que la defensa de la provincia es uno de los principales puntos de encuentro.

En ese marco, cuestionó la mirada del Gobierno nacional sobre el rol del Estado, la salud pública, la educación y la industria petrolera y gasífera. “Todos sabemos que el Gobierno nacional tiene otra mirada del Estado, tiene otra mirada de la salud pública, tiene otra mirada de la educación, tiene otra mirada inclusive de la industria petrolera y gasífera”, sostuvo.

Además, cuestionó la falta de intervención de Nación en áreas que considera fundamentales, como el mantenimiento de las rutas, las escuelas, las jubilaciones y los subsidios a los servicios públicos. Como ejemplo, mencionó el esquema de asistencia para las tarifas de gas en Neuquén y explicó que, ante la reducción de los aportes nacionales, la Provincia, los municipios y las cooperativas debieron asumir parte del costo.

“Estamos haciendo un esfuerzo conjunto de defender a los vecinos neuquinos”, remarcó.

¿Qué lugar ocupará el Frente y la relación con el kirchnerismo?

Durante la entrevista, Rioseco también fue consultado sobre el posible lugar que tendría el Frente y la Participación Neuquina (FyPN) dentro de un eventual armado político con Neuquinizate. El intendente evitó anticipar definiciones y aclaró que todavía no se resolvió cómo sería la integración. “No hemos evaluado eso, pero estamos evaluando un posible acuerdo. Esto es lo que le puedo como síntesis decir”, respondió.

La consulta también apuntó al escenario electoral de 2027 y a la posibilidad de que el entendimiento provincial tenga continuidad en las elecciones nacionales. Sobre ese punto, Rioseco fue categórico respecto de su identidad política. “En las nacionales nosotros somos cristinistas. Ni peronistas, kirchneristas, somos cristinistas directamente. Todo el mundo lo sabe y no tenemos por qué ocultarnos”, afirmó.

De esta manera, Rioseco dejó en claro su disposición a avanzar en un entendimiento con Figueroa y Gaido en el ámbito provincial, aunque todavía no hay definiciones sobre el alcance electoral del acuerdo ni sobre su proyección en el escenario nacional