El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, firmaron el convenio de obra delegada para avanzar con la construcción del Salón de Usos Múltiples (SUM) deportivo de la EPET N°1 de Cutral Co, una infraestructura largamente esperada por la comunidad educativa de la comarca.

Se trata de una inversión superior a los 3.000 millones de pesos que ofrecerá un adecuado y moderno espacio para la práctica deportiva y las actividades institucionales.

Figueroa destacó la importancia de avanzar con esta infraestructura para una institución que reúne a cerca de 1.500 estudiantes. “Respecto a la posibilidad de brindar esta infraestructura tan necesaria y tan añorada, por toda la comunidad del EPET 1, la EPET que mayor cantidad de alumnos tiene, es muy importante el paso para poder realizar este gimnasio”, señaló.

El mandatario remarcó además, el trabajo conjunto con el municipio para concretar el proyecto que “desde un primer momento se puso a disposición”.

“Es un acto de estricta justicia ante tantos jóvenes que no tenían un lugar en donde poder practicar deporte”, reforzó Figueroa que también vinculó la iniciativa con las políticas provinciales destinadas a mejorar la infraestructura educativa. En ese sentido, recordó que durante la misma jornada también participó de la reinauguración de un gimnasio.

“Hoy venimos de reinaugurar el gimnasio de la EPET 8, la más emblemática de Neuquén capital, y ahora el día lo culminamos trabajando con Cutral Co con la posibilidad de que la EPET 1 pueda llegar a tener ese gimnasio tan necesitado, añorado y merecido”, repasó.

La EPET N°1 de Cutral Co concentra una de las matrículas más altas del sistema educativo neuquino. La construcción del nuevo SUM deportivo permitirá mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades físicas, recreativas y actos institucionales dentro del establecimiento.

Por su parte, el intendente Rioseco valoró el acuerdo y destacó que se trata de un pedido histórico de la comunidad educativa que encontró respuesta.

“Es un pedido que lo estuvimos hablando con el gobernador hace como un año, un reclamo histórico de un SUM deportivo para la EPET 1, una escuela que tiene 1.500 chicos y realmente una necesidad tremenda”, afirmó.

El jefe comunal explicó que la obra se ejecutará a través del sistema de obra delegada y confirmó que el proceso administrativo avanzará de inmediato. Este viernes saldrá la licitación.

“Estamos muy contentos porque primero se trabaja por la educación y, segundo, porque se responde a un reclamo histórico de la comunidad”, concluyó Rioseco.