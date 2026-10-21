Figueroa ratificó que, para 2028, las empresas que contraten trabajadores neuquinos no pagarán Ingresos Brutos.

El gobernador Rolando Figueroa ratificó que, a partir de 2028, las empresas neuquinas que contraten proveedores y trabajadores radicados en la provincia dejarán de pagar el impuesto sobre los Ingresos Brutos. La medida fue presentada durante una reunión realizada este miércoles 21 de octubre con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, representantes de cámaras empresariales y más de 700 empresas neuquinas que participan de la cadena de valor del petróleo y el gas.

El encuentro, denominado “Encuentro Vaca Muerta: Visión de escala, eficiencia y el futuro de Neuquén”, se desarrolló en el Centro de Convenciones Domuyo y tuvo como eje la articulación entre la principal operadora del sector y el entramado productivo local, con el propósito de anticipar las necesidades de la industria y generar condiciones para que las empresas neuquinas accedan a nuevas oportunidades de negocios.

El mandatario explicó que la iniciativa se apoya en la planificación financiera de la provincia, la reducción del endeudamiento, el control del gasto corriente y la disminución del déficit de infraestructura. Según señaló, estas medidas permitirán generar condiciones para que una mayor proporción de los recursos que produce la actividad energética se traduzca en empleo, inversiones y oportunidades para los neuquinos.

“Cuando decimos que contraten empresas neuquinas es porque estuvieron en las malas. Ahora que proyectamos que nos vaya mejor, tenemos que generar las condiciones para que les vaya bien a todos”, sostuvo.

La reunión fue impulsada por el gobernador Figueroa para acercar a YPF a las empresas locales y permitir que las cámaras empresariales conozcan de primera mano la hoja de ruta de inversiones y los requerimientos de la actividad. La intención es que las pymes puedan anticiparse a las demandas de bienes y servicios, adecuar sus capacidades productivas y realizar las inversiones necesarias para competir en una industria cada vez más exigente.

“Esta reunión surgió para vincular a nuestros principales aliados, especialmente YPF, con los actores locales. Nada se puede lograr si no existen empresas neuquinas involucradas”, expresó.

Figueroa destacó que la información sobre los próximos proyectos resulta fundamental para que las empresas puedan tomar decisiones con previsibilidad. En particular, hizo hincapié en la nueva etapa vinculada al gas natural licuado (GNL), que abre perspectivas de crecimiento y nuevas demandas para los proveedores de la provincia.

“El objetivo es contar con información de primera mano para tomar decisiones importantes y conocer qué va a demandar esta nueva etapa del GNL y qué tenemos que hacer para que nos compren a los neuquinos”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la política provincial apunta a ampliar la participación de las empresas locales en toda la cadena productiva, de manera que el crecimiento de la actividad energética genere un impacto directo en el empleo y la economía de Neuquén.

“Lo medular de esta reunión es trabajar juntos para que las empresas neuquinas tengan mayor participación en la industria y podamos gestionar el crecimiento de la provincia”, agregó.

Otro de los ejes planteados fue el acceso al financiamiento para que las pymes neuquinas puedan incorporar maquinaria, equipamiento y tecnología, mejorar sus procesos y responder a las exigencias de las operadoras.

El Gobernador anticipó que el Estado, a través de sus herramientas financieras y del banco provincial, pondrá a disposición líneas de crédito con tasas más económicas para facilitar esas inversiones.

“El Estado podrá financiar a los emprendedores neuquinos con préstamos a tasas más económicas para que adquieran maquinaria y sean más competitivos”, afirmó.

La propuesta busca que las empresas locales no solo participen como proveedoras directas, sino que también generen vínculos comerciales entre sí. Para Figueroa, el desarrollo de la cadena de valor requiere que las compras permanezcan dentro de la provincia y que los recursos movilizados por la actividad se traduzcan en más producción y trabajo local.

“No alcanza con contratar a un proveedor neuquino si después compramos los insumos a otra provincia. Tenemos que generar una rueda virtuosa entre las empresas locales”, advirtió.

El mandatario también vinculó la competitividad con la necesidad de coordinar esfuerzos entre el sector público y el privado frente a un mercado que exige eficiencia, escala y capacidad de respuesta.

“Ahora el precio lo pone el mercado y, para ser competitivos, tenemos que trabajar todos juntos y coordinarnos”, sostuvo.

Una estrategia que trasciende Vaca Muerta

Durante su exposición, Figueroa planteó que Neuquén debe prepararse para una etapa de crecimiento que no dependa exclusivamente de la producción de hidrocarburos. En esa perspectiva, mencionó la diversificación productiva, el desarrollo de nuevas industrias, la ampliación de la superficie bajo riego y el turismo como actividades que permitirán ampliar las oportunidades económicas.

“Queremos que las cámaras conozcan el Neuquén que ya empezamos a construir después de Vaca Muerta, con nuevas industrias, más hectáreas bajo riego y una mayor apuesta al turismo”, expresó.

El Gobernador también destacó el desafío que representa el crecimiento poblacional de la provincia. Según indicó, Neuquén recibe alrededor de 30.000 nuevos habitantes por año, lo que demanda inversiones sostenidas en rutas, hospitales, escuelas, servicios y seguridad.

“Mi objetivo es que más empresas neuquinas participen del valor que genera la industria, porque eso le genera recursos al Estado y, a su vez, empleo genuino neuquino”, remarcó.

En ese contexto, vinculó la política de promoción de proveedores locales con la capacidad del Estado para sostener los servicios públicos y atender las necesidades de una población en expansión.

“Tenemos un gran futuro por delante, pero debemos planificar cómo queremos crecer y generar oportunidades para todos”, concluyó.

Por su parte Horacio Marín, presidente de YPF, expuso ante las cámaras y se comprometió a que “una vez por trimestre, nos vamos a juntar con las cámaras neuquinas y a través de ella vamos a mostrar todas las litaciones que hicimos, cómo fueron las participaciones de las pymes neuquinas y de esa forma, va a ser todo mucho más transparente. Y, al ser mucho más transparente, vamos a estar todos mejor”, y agregó que “cuando nos sentamos y hablamos se solucionan los problemas. Vamos a ser absolutamente transparentes con ustedes”.

Durante su disertación sumó algunos datos: “El 95% de la producción de YPF es Vaca Muerta, YPF es la sexta empresa a nivel mundial con cantidad de pozos no convencionales para perforar y en Neuquén hay 525 pymes contratadas por YPF”.

La jornada contó con la participación de representantes de las siguientes entidades empresariales: la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén; el Centro de la Pequeña y Mediana Empresa y Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén; la Cámara Empresarial Industrial Petrolera y Afines; la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén; y la Cámara de la Construcción y Asociación de Industriales Neuquinos.