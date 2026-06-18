Figueroa elevó un pedido para que se aprueben modificaciones sobre Ingresos Brutos

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley para que la Legislatura apruebe las modificaciones al articulado del Convenio Multilateral del impuesto sobre los ingresos brutos, creado en 1977. Se trata de cambios que realizaron las provincias adheridas en las reuniones plenarias de junio y agosto del ’24, que requieren del correspondiente respaldo legislativo.

El articulado especifica que la aprobación de las reformas en cuestión comenzará a regir una vez que la Comisión Arbitral del Convenio verifique la adhesión de todas las jurisdicciones signatarias del Convenio a las modificaciones dispuestas por la Comisión Plenaria del cuerpo.

En el año 1977, al igual que otras jurisdicciones, Neuquén adhirió al Convenio Multilateral del impuesto sobre los ingresos brutos, orientado a evitar la doble o múltiple imposición tributaria en materia de ingresos brutos o gravámenes similares. La norma establece como autoridad de aplicación una Comisión “Plenaria” y una “Arbitral”.

Las modificaciones recaen sobre los artículos 16°, 18°, 19° y 31° del Convenio. Uno de los cambios eleva de dos a cuatro la cantidad de reuniones plenarias anuales y compromete a las jurisdicciones a implementar nuevas medidas de colaboración, comunicación, desarrollo de sistemas informáticos impositivos e intercambio de información. Ello se plasmó en la resolución 15/24, firmada en Córdoba.

Otra de las modificaciones fue la incorporación de los representantes alternos en el Convenio, lo que se aprobó a través de la resolución 23/24, tras su tratamiento en la ciudad de Buenos Aires. La medida implicó que cada jurisdicción adherida pueda designar ante las dos comisiones (arbitral y plenaria) un representante capaz de alternar con función igual al designado como titular y suplente.

“Ambas resoluciones plenarias, que fueron apoyadas por esta jurisdicción, representan cambios positivos dentro del sistema”, argumenta Figueroa al solicitar el aval del Poder Legislativo a fin de adecuar la norma de suscripción al convenio a las últimas reformas.



