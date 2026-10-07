Empresas que contraten neuquinos dejarán de pagar Ingresos Brutos desde 2028

El Gobierno de Neuquén buscará incentivar la incorporación de mano de obra local mediante beneficios tributarios. El gobernador Rolando Figueroa anticipó que desde 2028 se proyecta eliminar el impuesto sobre los Ingresos Brutos a aquellas empresas que contraten trabajadores neuquinos.

Figueroa realizó el anuncio durante la presentación del Parque Industrial Capital, junto al intendente Mariano Gaido y ante empresarios. Allí sostuvo que el sector público y el privado deberán trabajar conjuntamente para aprovechar las oportunidades económicas que atraviesa la provincia.

El beneficio podrá instrumentarse mediante el RIdE, plataforma implementada para reunir y sistematizar información correspondiente a empleadores, sindicatos y trabajadores. El sistema permitirá identificar las incorporaciones laborales y cruzar los datos necesarios para acceder a la eliminación del impuesto.

La iniciativa introduce un nuevo elemento en la discusión sobre Ingresos Brutos en Neuquén, un tributo que representa la segunda fuente de recursos de la Provincia. Durante septiembre aportó el 26% de los recursos corrientes, frente al 48% generado por las regalías petroleras.

En paralelo, el gobernador defendió los incentivos fiscales destinados a incrementar las inversiones y destacó la extensión del RIGI a los proyectos de upstream de Vaca Muerta. Según detalló, Neuquén resignará 8,1 millones de dólares durante cuatro años por la reducción del Impuesto a las Ganancias, mientras que la actividad económica asociada alcanzaría los 2.500 millones de dólares anuales.

Figueroa sostuvo que el crecimiento deberá traducirse en más oportunidades para los habitantes de la provincia. Destacó que Neuquén genera más del 5,1% del PBI nacional con apenas el 1,5% de la población y planteó que el próximo desafío será profundizar el impacto de esa expansión sobre el empleo y los indicadores sociales.