Figueroa resaltó las más de 1.000 obras y mostró músculo político rumbo al 2027

El extenso discurso que brindó ayer en Casa de Gobierno -que duró alrededor de una hora aparte de otros 60 minutos donde respondió preguntas de los periodistas presentes en el lugar-, en el marco de la actividad “1.000 días, 1.000 razones, 1.000 obras”, dejó claras cuáles son las prioridades del Ejecutivo: potenciar las obras de infraestructura en áreas estratégicas como educación, salud, seguridad y obras viales.

Una de las principales definiciones de Figueroa en su discurso fue que, dentro de dos meses, habrá un total de 1.075 obras en ejecución en toda la provincia, cuyo concepto fue eje de la denominación de la actividad que se desarrolló en horas del mediodía del martes 22 de septiembre.

Si hay un aspecto que caracteriza a la gestión del exdiputado nacional y exvicegobernador provincial es que el desarrollo de obras de infraestructura es equitativo en las siete regiones del territorio norpatagónico. De hecho, destacó en su discurso que se verán obras en marcha en todos los centros urbanos, desde el más grande hasta el más pequeño.

En lo que respecta a obra pública, una de las prioridades de la administración actual es la construcción de escuelas y, en consecuencia, la eliminación de las aulas tráilers. En ese sentido, se destacan 100.000 metros cuadrados más 10 escuelas técnicas en ejecución en toda la provincia.

Sin embargo, también se realizaron desde diciembre del 2023 inversiones importantes en obras sanitarias -una muy destacada es la próxima reactivación del Hospital Norpatagónico de la capital provincial-, ampliación y construcción de cárceles y también mejor equipamiento para las fuerzas de seguridad de Neuquén.

Una buena parte del discurso de Rolando Figueroa ayer en Casa de Gobierno tuvo que ver con el desarrollo del Plan Vial, que contempla la pavimentación de 1.050 kilómetros solamente durante la actual gestión y la repavimentación de 650 kilómetros de los pocos más de 1.000 que se hicieron en toda la historia de la provincia.

El mandatario neuquino mostró con diapositivas todo el mapa vial del territorio y las rutas cuya pavimentación y repavimentación está proyectada para los meses venideros.

Además, hizo foco en la mejora de infraestructura vial en los pasos fronterizos con Chile, fundamentales para mejorar la conectividad entre Neuquén y el país trasandino.

Conjuntamente con todo lo mencionado anteriormente, Neuquén lleva a cabo un plan (Neuquén Habita) para que familias puedan acceder a viviendas propias y también un acompañamiento a través de becas a estudiantes y deportistas de toda la región, entre otros aspectos que hacen a las prioridades de la administración actual.

El discurso de ayer dejó muy bien parado a Rolando Figueroa de cara al 2027 pensando en una posible reelección al frente del Ejecutivo provincial, poniendo quizá como meta darle continuidad a una gestión enfocada en potenciar el desarrollo de infraestructura, cuyo déficit se calculó en US$4.000 millones en diciembre del 2023.

Si bien es cierto que Rolando Figueroa repite como mantra que no está pensando en la contienda electoral del año que viene y que solo se enfoca en la gestión, lo concreto es que puede buscar la reelección ya que transita su primer mandato como gobernador de Neuquén.

En este contexto, una reelección el próximo año le permitirá a Figueroa tener más tiempo -hasta el 2031 en caso de postularse y de tener el respaldo popular- para culminar todos los proyectos y las obras de infraestructura que están proyectadas en Neuquén.

De hecho, el mandatario norpatagónico reiteró varias veces en el discurso que brindó ayer la importancia de proyectar la provincia hacia el 2030, en un contexto en el cual ingresan a la jurisdicción y hacen cambio de domicilio alrededor de 70 personas todos los días.

El panorama electoral en Neuquén está atado a lo que suceda a nivel nacional. Si se eliminan o suspenden las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los comicios provinciales se llevarán a cabo seguramente en agosto, mientras que la contienda presidencial se desarrollaría en el mes de octubre.

Por ahora, la búsqueda de la reelección de Rolando Figueroa es una incógnita, pero el discurso que brindó ayer en Casa de Gobierno fue una muestra de músculo político y de exhibición de una provincia donde las regalías producto de la actividad hidrocarburífera se vuelcan en obras que mejoran la calidad de vida de los habitantes.



