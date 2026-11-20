La Municipalidad de Neuquén informó cómo será el funcionamiento de los servicios durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. El lunes 23 de noviembre no habrá atención al público en las dependencias municipales, aunque se mantendrán operativos distintos servicios esenciales.

Estos son los principales cambios y horarios que deberán tener en cuenta los vecinos:

Recolección de residuos y transporte público

- Recolección de residuos: funcionará con total normalidad.



- Centros de Transferencia: permanecerán cerrados el lunes 23.



- Transporte público: circulará con frecuencia de feriado o domingo.



- Estacionamiento medido: no estará en funcionamiento.

Cementerios, atención telefónica y emergencias

- Cementerios municipales: abrirán de 9 a 19.



- Línea 147: atenderá de 8 a 15.



- Protección Civil: ante una emergencia, estará disponible la Línea 103 durante las 24 horas.

Turismo y balnearios: cuáles serán los horarios

Las actividades turísticas y las oficinas de informes funcionarán con normalidad durante el fin de semana largo.

Los horarios de atención serán los siguientes:

- Oficina de Turismo del Centro y ETON: de 8 a 20.



- Oficina Puente: de 8 a 20.



- Oficina del Río, ubicada en el Balneario Gustavo Fahler: de 8:30 a 20.

En los balnearios municipales habrá guardias preventivas de guardavidas de 14 a 20 y los sanitarios permanecerán abiertos. En el Balneario Sandra Canale, el servicio de guardavidas funcionará de 8 a 21.

Guardia por violencia de género

La Subsecretaría de las Mujeres dispondrá de una guardia para atender situaciones de riesgo por violencia de género, de 10 a 13. Para consultas y asistencia, estarán disponibles los siguientes contactos: Área legal 299 512 1506 y Área psicosocial: 299 594 0202.

De esta manera, Neuquén mantendrá la prestación de los servicios esenciales durante el feriado, con modificaciones en la atención administrativa y en algunos servicios municipales.